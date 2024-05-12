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"Жесткие оборонительные бои": Сырский заявил об обострении ситуации на фронте

Юлия Закрепа
12 мая 2024, 12:35обновлено 12 мая, 13:41
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Ситуация на фронте сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции, наносят врагу поражения.
'Жесткие оборонительные бои': Сырский заявил об обострении ситуации на фронте
Что происходит на фронте / коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, t.me/osirskiy

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте остается обостренной. Российские оккупанты активно атакуют наши подразделения на нескольких направлениях с целью продвижения вглубь территории нашего государства.

"Подразделения Сил обороны ведут жесткие оборонительные бои, попытки российских оккупантов прорвать нашу оборону остановлены. Работает наша разведка, артиллерия, подразделения беспилотных систем, мы знаем планы врага и гибко реагируем на все его действия. Для усиления обороны принимаются все необходимые меры и оперативно принимаются решения, в том числе кадровые", - рассказал Сырский в своем Telegram.

На этой неделе ситуация на Харьковщине существенно обострилась. В настоящее время там продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ.

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Сырский отмечает, что обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции, наносят врагу поражения.

"На Купянском, Северском, Лиманском, Покровском направлениях продолжаются горячие бои, ситуация очень динамично меняется. В одних районах противник имеет частичный успех, в других - Силы обороны вытесняют противника и улучшают свое тактическое положение. На Краматорском направлении противник не оставляет попыток овладеть городом Часов Яр, продолжает наступательные действия восточнее города. Безуспешно пытается восстановить утраченное положение в районе Клещеевки. Несмотря на сложную ситуацию на фронте проводится ротация подразделений для отдыха военнослужащих и восстановления боеспособности бригад", - пояснил главнокомандующий ВСУ.

Кто такой Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Напомним, что Сырский сделал заявление, что Россия наращивает войска на Харьковском направлении. На наиболее угрожающих направлениях украинские войска усиливаются артиллерийскими и танковыми подразделениями. Россия продолжает наращивать численность своих войск на Харьковском направлении.

Александр Сырский сообщил о важных решениях на фронте. Российские оккупанты сконцентрировали основные ресурсы для наступления на Кураховском и Покровском направлениях фронта. Цель врага заключается в том, чтобы продвинуться к этим двум крупным городам в Донецкой области.

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