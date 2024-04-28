Россия наращивает войска на Харьковском направлении: Сырский сделал заявление

Российские оккупационные войска проводят перегруппировку в направлении Харьковской области, Силы обороны Украины усиливают позиции, сказал Александр Сырский.

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Украина усиливает свои войска в Харьковской области - Сырский / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска, DeepState

Агрессор Россия наращивает численность своих войск на Харьковском направлении и проводит мероприятия, направленные на перегруппировку сил. Украинская армия усиливает наиболее опасные участки фронта на данном направлении. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В своем Telegram-канале он написал о том, что Украина отслеживает маневры оккупантов. На наиболее угрожающих направлениях украинские войска усиливаются артиллерийскими и танковыми подразделениями.

"Отслеживаем наращивание численности и перегруппировку войск противника на Харьковском направлении. На наиболее угрожающих направлениях наши войска усилены артиллерийскими и танковыми подразделениями", - подчеркнул Александр Сырский. видео дня

Есть ли угроза наступления России на Харьков – главные новости:

В России впервые официально признали намерение захватить Харьков, отметили аналитики американского Института изучения войны, комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова. Риторика указывает на "планы" оккупантов создать в Украине так называемую санитарную зону.

Россия хотела бы захватить Харьков, считает бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес. По его словам, есть надежда, что в ВСУ работают над тем, чтобы этого не допустить.

Наступление на Киев или Харьков даже 300-тысячной армией станет для РФ провалом, считает глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. Как полагает аналитик, россиянам тогда придется растягивать свои войска, что сыграет на руку ВСУ.

Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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