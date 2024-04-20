В РФ впервые официально заявили о намерении захватить Харьков: в ISW оценили угрозу

Аналитики отмечают, что заявления Лаврова подтверждают стратегию РФ по постоянному изменению "санитарной зоны" для продолжения наступления вглубь Украины.

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Лавров раскрыл циничные цели Кремля по Харькову / Коллаж Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот из видео

Глава российского МИД Сергей Лавров во время интервью пропагандистам РФ заявил о планах России по захвату Харькова. Аналитики американского Института изучения войны проанализировали слова Лаврова.

Аналитики отмечают, что заявление Лаврова о возможности оккупации Харькова стало первым среди российских высших должностных лиц. В ходе интервью российским пропагандистам он назвал Харьков "возможной оперативной целью России".

Лавров указал, что Харьков играет ключевую роль в концепции президента России о создании демилитаризованной "санитарной зоны" в Украине, которая должна защищать российские приграничные населенные пункты от ударов украинских сил.

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Он также напомнил, что Путин очень четко выразил свое мнение о необходимости продвижения российских войск далеко в Украину, чтобы вывести российские поселения за пределы зоны украинских ударов.

"Это требование является очень нечетким, и может распространяться даже и на всю территорию Украины. Ведь пока существует независимое украинское государство, оно будет желать себя защищать", - отмечают в ISW.

Аналитики отмечают, что заявления Лаврова подтверждают намерения Кремля использовать концепцию постоянного изменения демилитаризованной "санитарной зоны" для обоснования российских наступательных операций на территории Украины.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Угроза наступления на Харьков - новое наступление РФ на Востоке Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты могут начать новую следующую операцию, и есть вероятность продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут свидетельствовать о готовности россиян к этому шагу. Такое мнение высказал военный эксперт, бывший полковник СБУ Михаил Притула.

Существует угроза, что Харьков может стать следующим Алеппо, если Конгресс США не примет решение о новой военной помощи Украине для получения средств ПВО, необходимых для защиты от атак России, страны-агрессора. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прокомментировал возможное будущее наступление российских оккупантов. По его словам, армия РФ может начать наступление на фронте в ближайшие месяцы.

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