В РФ впервые официально заявили о намерении захватить Харьков: в ISW оценили угрозу

Глава российского МИД Сергей Лавров во время интервью пропагандистам РФ заявил о планах России по захвату Харькова. Аналитики американского Института изучения войны проанализировали слова Лаврова.

Аналитики отмечают, что заявление Лаврова о возможности оккупации Харькова стало первым среди российских высших должностных лиц. В ходе интервью российским пропагандистам он назвал Харьков "возможной оперативной целью России".

Лавров указал, что Харьков играет ключевую роль в концепции президента России о создании демилитаризованной "санитарной зоны" в Украине, которая должна защищать российские приграничные населенные пункты от ударов украинских сил.

Он также напомнил, что Путин очень четко выразил свое мнение о необходимости продвижения российских войск далеко в Украину, чтобы вывести российские поселения за пределы зоны украинских ударов.

Аналитики отмечают, что заявления Лаврова подтверждают намерения Кремля использовать концепцию постоянного изменения демилитаризованной "санитарной зоны" для обоснования российских наступательных операций на территории Украины.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.