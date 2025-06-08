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В Украине могут ввести срок действия водительских удостоверений - что ждет водителей

Руслана Заклинская
8 июня 2025, 19:53
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Инициатива является частью евроинтеграционной реформы, приближающей украинское законодательство к нормам ЕС.
В Украине могут ввести срок действия водительских удостоверений - что ждет водителей
Бессрочные водительские удостоверения собираются отменить / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, Главный сервисный центр МВД

Кратко:

  • Законопроект предлагает установить срок действия удостоверений от 10 до 15 лет
  • Водительские удостоверения, выданные до 2011 года, могут не быть бессрочными
  • Водители с многочисленными штрафами должны будут повторно сдавать экзамены

Владельцы водительских удостоверений, выданных до 2011 года, вскоре могут потерять возможность пользоваться ими бессрочно. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №8082, который предусматривает введение новых сроков действия удостоверений в зависимости от категории транспортного средства.

Законопроект предусматривает введение новых сроков действия водительских удостоверений - от 10 до 15 лет в зависимости от категории транспортного средства. Это означает, что тысячам украинских водителей придется обновлять свои документы, даже если они бессрочные.

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Отдельным пунктом предусмотрено ужесточение требований к водителям, которые систематически нарушают правила дорожного движения. В случае многочисленных нарушений таких граждан обяжут повторно сдать как теоретический, так и практический экзамен, чтобы подтвердить свои знания и навыки.

Законопроект является частью евроинтеграционной реформы, целью которой является приведение украинского законодательства в соответствие со стандартами Европейского Союза. Подобная система уже действует в большинстве стран ЕС и, по оценкам экспертов, положительно влияет на снижение аварийности и повышение безопасности дорожного движения.

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Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

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Как сообщал Главред, в Верховной Раде предлагают отменить бумажные справки о медицинской пригодности к управлению (форма №083/о) и перейти на электронные медзаключения через систему ЕСОЗ, синхронизированную с реестром "Оберег". Соответствующий законопроект №13131 подал Михаил Радуцкий.

Также в Украине меняют правила сдачи практического экзамена на водительские права. МВД предлагает увеличить интервалы между попытками в случае провала: 2-я попытка - через 10 дней, 3-я - через 20 дней, 4-я и последующие - через 30 дней.

Кроме этого, в Украине предлагают в 75 раз повысить штраф за непропуск экстренных служб - до 51 тыс. грн. Соответствующий законопроект №11111 обнародован на сайте Верховной Рады.

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Что такое Верховная Рада Украины?

Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

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