Теоретический экзамен на мотоцикл: МВД обновило алгоритм получения удостоверения

Как изменились правила получения водительского удостоверения категории А.

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Новые правила для будущих водителей / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Как пройти экзамены на мотоцикл и мопед

Какие новые правила для кандидатов в водителей

Что нужно знать о теоретическом и практическом экзамене

Для получения водительского удостоверения категории А (мотоцикл) или А1 (мопед) необходимо пройти несколько этапов: Обновленный алгоритм процедур обнародовал главный сервисный центр МВД.

Право на управление транспортными средствами категории А и А1 предоставляется с 16 лет. Сначала кандидат должен освоить правила дорожного движения, что можно сделать как самостоятельно, так и в аккредитованных автошколах.

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После изучения ПДД следует теоретический экзамен в сервисном центре МВД. Для успешной сдачи нужно за 20 минут дать правильные ответы на 20 вопросов, допуская не более двух ошибок. В случае неудачи повторный экзамен возможен лишь через 10 дней, начиная с 11-го дня.

Следующим этапом является практическое обучение в автошколе и сдача внутреннего экзамена по вождению. После этого кандидат сдает практический экзамен в сервисном центре МВД. Минимальный срок для прохождения теоретического и практического обучения в автошколе составляет 3-4 недели.

Как сдать экзамен на права с первого раза / Инфографика - Главред

Отметим, что кандидат может выбрать транспортное средство для сдачи практического экзамена непосредственно в сервисном центре МВД, что включено в стоимость экзамена, или же использовать мопед или мотоцикл, предоставленный автошколой.

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Как ранее сообщал Главред, стоимость бензина и дизтоплива на АЗС в последнее время снижается, что связано со снижением цен на нефть с 82 до 70 долларов за баррель. Эксперт Сергей Куюн отметил, что ситуация на рынке будет зависеть от мировых цен на нефть и колебаний курса гривны.

Кроме того, с 1 апреля 2025 года в Украине вступили в силу обновленные Правила дорожного движения, которые позволяют мотоциклам и мопедам пользоваться полосами общественного транспорта.

Также известный автомеханик Скотти Килмер поделился советами по правильной парковке автомобиля и рассказал, какие места могут оказаться наиболее опасными.

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Что известно о сервисном центре МВД? Сервисный центр МВД принимает непосредственное участие в реализации государственной политики в сфере предоставления административных услуг. Среди основных функций и услуг сервисных центров МВД - выдача и обмен водительских удостоверений, регистрация и перерегистрация транспортных средств, выдача и хранение номерных знаков, а также оформление разрешения на перевозку опасных грузов. На базе сервисного центра можно сдать экзамен для получения права управления транспортными средствами, пишет Википедия.

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