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Инструктор назвал ключевую причину провала на экзамене по вождению

Руслана Заклинская
4 апреля 2025, 23:40
208
Инструктор по вождению поделился своим видением причин, почему так много людей не сдают экзамен на водительские права.
Инструктор назвал ключевую причину провала на экзамене по вождению
Инструктор по вождению рассказал, как сдать экзамен по вождению / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube, hsc.gov.ua

Вы узнаете:

  • Почему люди не сдают экзамен на водительские права
  • Как действует метод комментирования вождения во время экзамена

Для многих сдача экзамена на водительские права - это волнующий опыт, ведь они должны продемонстрировать все, чему научились за недели и месяцы уроков. Обучение вождению - это важный жизненный навык, и часто бывает, что людям нужно больше одной попытки, чтобы успешно сдать экзамен.

Главред узнал о способе, который поможет сдать практический экзамен.

видео дня

Инструктор по вождению из Великобритании Джейсон Хорсфилд считает, что основной причиной того, почему люди не сдают экзамен, является то, что они "не выполняют действия в правильном порядке". Он объяснил это более подробно в видео на TikTok.

"На сегодня у нас уровень сдачи экзамена в Великобритании составляет около 42-46%, поэтому больше людей не сдают, чем сдают экзамен. Почему? Потому что вы не выполняете действия в правильном порядке", - сказал Джейсон, пишет Daily Express.

Он добавил, что люди "могут уметь водить", но "не делают это в правильном порядке". Инструктор рекомендовал использовать метод комментирования вождения, поскольку он считает, что "чем больше вы говорите вслух" и "говорите, что вы видите", тем больше вы будете "реагировать на то, что видите".

Джейсон привел пример того, что стоит говорить вслух, когда вы приближаетесь к левому повороту: "Зеркала, сигнал, тормоз, передача". Он утверждает, что его образовательные видео на TikTok помогают "около 25 людям в день" пройти экзамен на водительские права, фокусируясь на структурах и техниках вождения.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено
Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

Видео Джейсона на TikTok, которое популяризирует метод комментирования вождения и анализирует, почему так много людей не сдают экзамен, набрало 790,600 просмотров, 18,100 лайков и почти 400 комментариев. Один из пользователей написал: "Да, я использовал комментирование на своем экзамене, и это помогло очень сильно - я сдал с первого раза."

Другой добавил: "Помню, когда я сдавал в апреле. Я все время комментировал, чтобы продемонстрировать свои размышления и сделать экзаменатора более уверенным, что я знаю, что делаю. Это очень помогает".

Водитель-экзаменатор в комментариях подтвердил эту стратегию: "Как экзаменатор, мне очень нравится, когда люди комментируют во время экзамена. Это дает мне понять их ход мыслей и то, что они делают, отличный совет".

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Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.

Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

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