Инструктор назвал ключевую причину провала на экзамене по вождению

Вы узнаете:
- Почему люди не сдают экзамен на водительские права
- Как действует метод комментирования вождения во время экзамена
Для многих сдача экзамена на водительские права - это волнующий опыт, ведь они должны продемонстрировать все, чему научились за недели и месяцы уроков. Обучение вождению - это важный жизненный навык, и часто бывает, что людям нужно больше одной попытки, чтобы успешно сдать экзамен.
Главред узнал о способе, который поможет сдать практический экзамен.
Инструктор по вождению из Великобритании Джейсон Хорсфилд считает, что основной причиной того, почему люди не сдают экзамен, является то, что они "не выполняют действия в правильном порядке". Он объяснил это более подробно в видео на TikTok.
"На сегодня у нас уровень сдачи экзамена в Великобритании составляет около 42-46%, поэтому больше людей не сдают, чем сдают экзамен. Почему? Потому что вы не выполняете действия в правильном порядке", - сказал Джейсон, пишет Daily Express.
Он добавил, что люди "могут уметь водить", но "не делают это в правильном порядке". Инструктор рекомендовал использовать метод комментирования вождения, поскольку он считает, что "чем больше вы говорите вслух" и "говорите, что вы видите", тем больше вы будете "реагировать на то, что видите".
Джейсон привел пример того, что стоит говорить вслух, когда вы приближаетесь к левому повороту: "Зеркала, сигнал, тормоз, передача". Он утверждает, что его образовательные видео на TikTok помогают "около 25 людям в день" пройти экзамен на водительские права, фокусируясь на структурах и техниках вождения.
Видео Джейсона на TikTok, которое популяризирует метод комментирования вождения и анализирует, почему так много людей не сдают экзамен, набрало 790,600 просмотров, 18,100 лайков и почти 400 комментариев. Один из пользователей написал: "Да, я использовал комментирование на своем экзамене, и это помогло очень сильно - я сдал с первого раза."
Другой добавил: "Помню, когда я сдавал в апреле. Я все время комментировал, чтобы продемонстрировать свои размышления и сделать экзаменатора более уверенным, что я знаю, что делаю. Это очень помогает".
Водитель-экзаменатор в комментариях подтвердил эту стратегию: "Как экзаменатор, мне очень нравится, когда люди комментируют во время экзамена. Это дает мне понять их ход мыслей и то, что они делают, отличный совет".
Вас также может заинтересовать:
- 54 000 гривен за чихание: водителей предупредили о странных, но "круглых" штрафах
- Не просто логотип: что на самом деле означает Fiat 500
- Водители только начинают понимать, для чего нужны загадочные кнопки с линиями
Что такое Daily Express
Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.
Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред