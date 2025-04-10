В Украине изменили правила дорожного движения: кого это касается

Кто теперь может законно ехать по полосе для маршруток.

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Кому разрешено движение по полосе для общественного транспорта / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

О главном:

Мотоциклы и мопеды могут двигаться только по специально обозначенным полосам

Остановка разрешена только в случаях, предусмотренных ПДД

С 1 апреля 2025 года в Украине вступили в силу обновленные Правила дорожного движения, которые позволяют мотоциклам и мопедам пользоваться полосами общественного транспорта. Соответствующее решение принял Кабинет Министров.

Новые нормы предоставляют водителям мотоциклов и мопедов право двигаться по полосам, предназначенным для маршрутных транспортных средств, при условии, что такие полосы обозначены дорожным знаком 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств", разметкой в виде сплошной линии 1.1 и буквой "А".

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При этом, как и раньше, остановка и стоянка на этих полосах запрещены - исключением является только остановка с соблюдением ПДД, например, перед светофором или для пропуска пешеходов.

"Отныне водители мотоциклов и мопедов могут ездить по полосам для общественного транспорта, обозначенными соответствующими знаками и разметкой, однако остановка (и тем более стоянка) на этих участках дорог для них не разрешена. Только для выполнения требований ПДД в части остановки перед светофором или регулировщиком, если те подают сигнал запрещающий движение, пропуска пешеходов и т.д." - сообщается на сайте министерства.

Также разрешено выполнять поворот направо с полосы для общественного транспорта, если она отделена прерывистой линией дорожной разметки.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

Напомним, что согласно действующим ПДД

мопедом считается двухколесное транспортное средство с объемом двигателя до 50 куб. см или электродвигателем мощностью до 4 кВт;

мотоциклом - двухколесное механическое транспортное средство с двигателем объемом от 50 куб. см. К этой категории также относятся мотороллеры, мотоколяски, трехколесные транспортные средства, чья разрешенная максимальная масса не превышает 400 кг.

Управлять такими транспортными средствами разрешено с 16 лет при наличии соответствующей категории

А1 - для мопедов, мотороллеров и других легких двухколесных транспортных средств;

А - для мотоциклов, в том числе с боковым прицепом.

К слову, аналогичные изменения уже были введены в 2020 году для такси - тогда им разрешили осуществлять остановку для посадки и высадки пассажиров на полосах общественного транспорта.

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