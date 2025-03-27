Для чего нужны ручки над дверью в авто: настоящий ответ удивит многих

Ручки особенно пригодятся пожилым людям, беременным женщинам и пассажирам с ограниченными возможностями движения.

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Как правильно пользоваться верхними ручками в машине / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

Скрытая функция ручек над дверью, о которой вы не знали

Автоэксперты объяснили, почему не стоит держаться за ручки в салоне

Многие водители и пассажиры уверены, что ручки над дверью в салоне автомобиля нужны для того, чтобы держаться во время движения на высокой скорости. Однако их истинное предназначение значительно практичнее. Об этом сообщает Главред со ссылкой на экспертов "Автопилот".

Прежде всего, верхние ручки в авто помогают людям садиться в машину и выходить из нее.

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"Ручки не предназначены для держания во время движения. В случае аварии или резкого маневра, особенно при переворачивании авто, такая попытка держаться может быть опасной - деталь салона может зажать пальцы или повредить кисть. А для безопасности в авто вообще-то есть ремни и подголовники - их более чем достаточно", - объясняют эксперты.

Особенно полезны эти поручни в автомобилях с высокой посадкой, например, внедорожниках, где нужно подтянуться к сиденью, а также в низких спортивных авто, где трудно сесть без дополнительной опоры.

Такие ручки особенно пригодятся пожилым людям, беременным женщинам и пассажирам с ограниченными возможностями движения - они обеспечивают дополнительную поддержку.

В некоторых автомобилях ручка может быть установлена и со стороны водителя, но это редкость. Как правило, в большинстве моделей ее нет, поскольку руль уже выполняет роль опоры, а также из соображений безопасности и удобства.

Стоит отметить, что в некоторых автомобилях эти ручки вообще отсутствуют. Некоторые производители убирают их, чтобы сэкономить пространство или снизить стоимость модели. В элитных авто их часто заменяют другими решениями - например, мягкими вставками или автоматическими системами помощи.

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