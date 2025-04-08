Красная разметка: что означает необычное нововведение на дорогах

Определенные участки теперь имеют яркое предупреждение.

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В чем секрет красной разметки / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Что означает красная разметка на дороге

Как решение меняет безопасность на дорогах

В Украине водители привыкли видеть на дорогах разметку белого или желтого цвета. Именно такие цвета традиционно используют для обозначения полос движения, пешеходных переходов и разделительных линий. Поэтому появление красной разметки может вызвать недоумение и даже насторожить. Как сообщает Главред со ссылкой на ресурс Автотема, для европейских дорог это - уже привычное явление.

В Испании начали активно использовать красную разметку на опасных участках автодорог. Ее основная цель - привлечь внимание водителей и уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий.

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Такое нововведение уже применили на трассах в районе Малаги - регионе, где раньше часто случались аварии. Согласно результатам исследований, внедрение красной разметки действительно помогло снизить уровень аварийности.

Несмотря на визуальные изменения на дорогах, правила дорожного движения остаются неизменными. В частности, по-прежнему пересечение сплошной линии остается серьезным нарушением. В Украине за такое нарушение сумма штрафа составляет от 340 до 425 гривен - в зависимости от обстоятельств.

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Что за издание - "Автотема"? "Автотема" - это украинское информационное издание, которое специализируется на новостях, обзорах и советах, связанных с автомобильной тематикой. Оно охватывает широкий спектр тем, включая новинки автопрома, правила дорожного движения, штрафы, технические аспекты эксплуатации автомобилей, а также аналитику рынка транспортных средств. Издание активно освещает изменения в законодательстве, которые касаются водителей, и предоставляет полезные рекомендации для автовладельцев.

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