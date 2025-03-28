Не стоит игнорировать: почему загорается лампочка DPF в автомобиле

Вы узнаете:
- Почему в автомобиле горит индикатор DPF
- О чем он информирует
Современные автомобили оснащены различными индикаторами, которые сигнализируют о состоянии важных систем. Одним из таких индикаторов является DPF.
Главред решил разобраться, почему на панели в авто горит лампочка DPF.
Что такое DPF в автомобиле
DPF - это сажевый фильтр, который устанавливается в дизельных автомобилях. Он нужен для того, чтобы уменьшить выбросы вредных частиц, образующихся при сгорании топлива. Его основная функция - задерживать частицы сажи, предотвращая их попадание в атмосферу. Со временем фильтр накапливает эти частицы, что может привести к его засорению, пишет Zubr.
Что делать, если загорелся индикатор DPF
Когда загорается лампа DPF, это означает, что фильтр нуждается в регенерации. В такой ситуации важно не останавливаться, а продолжать движение с определенными условиями.
В частности, эксперты рекомендуют поддерживать скорость не менее 60 км/ч в течение 15-20 минут, а обороты двигателя должны быть в диапазоне 2000-2500 об/мин. Это позволит создать оптимальные условия для эффективной регенерации фильтра.
Можно ли игнорировать лампочку DPF в авто
Если водитель игнорирует загорание индикатора и не обеспечивает необходимые условия для регенерации, фильтр может заблокироваться. Это приведет к снижению мощности двигателя, увеличению расхода топлива и даже к переходу двигателя в аварийный режим.
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