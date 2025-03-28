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Не стоит игнорировать: почему загорается лампочка DPF в автомобиле

Мария Николишин
28 марта 2025, 04:00
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Система DPF находится в автомобилях с дизельным двигателем.
Не стоит игнорировать: почему загорается лампочка DPF в автомобиле
Что такое DPF в автомобиле / коллаж: Главред, фото: zubr.in.ua, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему в автомобиле горит индикатор DPF
  • О чем он информирует

Современные автомобили оснащены различными индикаторами, которые сигнализируют о состоянии важных систем. Одним из таких индикаторов является DPF.

Главред решил разобраться, почему на панели в авто горит лампочка DPF.

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Что такое DPF в автомобиле

DPF - это сажевый фильтр, который устанавливается в дизельных автомобилях. Он нужен для того, чтобы уменьшить выбросы вредных частиц, образующихся при сгорании топлива. Его основная функция - задерживать частицы сажи, предотвращая их попадание в атмосферу. Со временем фильтр накапливает эти частицы, что может привести к его засорению, пишет Zubr.

Что делать, если загорелся индикатор DPF

Когда загорается лампа DPF, это означает, что фильтр нуждается в регенерации. В такой ситуации важно не останавливаться, а продолжать движение с определенными условиями.

В частности, эксперты рекомендуют поддерживать скорость не менее 60 км/ч в течение 15-20 минут, а обороты двигателя должны быть в диапазоне 2000-2500 об/мин. Это позволит создать оптимальные условия для эффективной регенерации фильтра.

Можно ли игнорировать лампочку DPF в авто

Если водитель игнорирует загорание индикатора и не обеспечивает необходимые условия для регенерации, фильтр может заблокироваться. Это приведет к снижению мощности двигателя, увеличению расхода топлива и даже к переходу двигателя в аварийный режим.

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