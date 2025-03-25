Как понять, что пробег авто скручен: поможет лишь одна деталь в салоне

Некоторые продавцы автомобилей могут "хитрить" и уменьшать пробег в автомобиле.

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Как проверить пробег авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как можно проверить пробег в авто

На что обратить внимание при покупке подержанного авто

Покупая подержанный автомобиль, можно наткнуться на скрученный пробег. Продавцы могут менять показатели одометра, чтобы скрыть реальное состояние транспортного средства.

Главред решил разобраться, что указывает на то, что пробег в авто уменьшен.

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Как проверить пробег в авто при покупке

Как пишет Zubr, чтобы понять, "родной" ли пробег на автомобиле, нужно обратить внимание лишь на одну деталь - руль. Со временем даже самые качественные материалы изнашиваются, и руль - не исключение. Постоянный контакт рук с поверхностью оставляет характерные потертости, особенно на участках, где водители держат руки чаще всего. Если автомобиль имеет небольшой пробег, но руль стертый или слишком новый, это может свидетельствовать о манипуляциях с одометром.

Как проверить пробег авто с помощью руля

Вот несколько деталей, на которые стоит обратить внимание при осмотре руля:

Потертости и блеск. Кожаная или пластиковая отделка со временем теряет матовость и становится глянцевой. Если в определенных местах поверхность сильно стерта, это сигнализирует об интенсивной эксплуатации.

Кожаная или пластиковая отделка со временем теряет матовость и становится глянцевой. Если в определенных местах поверхность сильно стерта, это сигнализирует об интенсивной эксплуатации. Трещины и деформации. Кожаное покрытие может терять эластичность, грубеть или даже трескаться - это признак значительного пробега.

Кожаное покрытие может терять эластичность, грубеть или даже трескаться - это признак значительного пробега. Новая обивка. Если руль выглядит слишком новым по сравнению с другими деталями салона, возможно, его заменили, чтобы скрыть следы износа.

Что нужно проверить в салоне авто перед покупкой

Даже если руль выглядит хорошо, это не гарантия "правильного" пробега. Также стоит дополнительно проверить:

Педали и рычаг КПП - их состояние зависит от частоты использования. Сиденья и ремни безопасности - потертости на ткани или коже могут свидетельствовать об активной эксплуатации. Электронные системы - в некоторых авто данные о пробеге хранятся в различных блоках управления.

Также стоит обратиться к специалистам для комплексной диагностики авто, чтобы они дали свою оценку по пробегу.

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