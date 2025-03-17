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Что произойдет с авто, если ехать с поднятым "ручником": знают лишь единицы

Мария Николишин
17 марта 2025, 20:24
106
Несмотря на развитие автомобильных технологий, ошибка с ездой на "ручнике" остается актуальной и сегодня.
Что произойдет с авто, если ехать с поднятым 'ручником': знают лишь единицы
Последствия езды с поднятым "ручником" / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему нельзя ездить с поднятым "ручником"
  • Какие возможные последствия после такой поездки

Даже у опытных водителей, вероятно, происходила ситуация, когда они забывали опускать стояночный тормоз (ручник) перед началом движения автомобиля.

Главред решил разобраться, что будет с авто после езды с поднятым "ручником".

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Последствия езды с поднятым "ручником"

Бытует мнение, что при поднятом "ручнике" автомобиль не сможет двигаться, поскольку задние колеса в этот момент заблокированы. Но это не так, пишет UaMotors.

Автомобиль может ехать с поднятым "ручником". Кроме того, такая езда не пройдет для транспортного средства без последствий. Если "ручник" затянут слабо, то колеса смогут вращаться, но это чревато быстрым износом тормозных колодок сзади.

Если же машина оснащена передним приводом, то при движении с поднятым тормозом повышается нагрузка на покрышки. Также страдают двигатель и коробка переключения передач.

В то же время, если авто оснащено задним приводом, то при движении с поднятым "ручником" можно даже не почувствовать сопротивления. Однако, это не исключает нагрузок, которые испытывают детали тормозной системы, которые могут выйти из строя.

Поэтому водителям нужно обязательно обращать внимание на панель приборов, прежде чем начинать движение. Именно там есть датчики, которые информируют о том, активирован ли "ручник".

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