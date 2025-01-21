Для чего нужны красные отсечки на спидометре: загадка для многих водителей

Водители могут не знать значение некоторых символов и атрибутов, которые есть в автомобиле.

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Красные отсечки на спидометре / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему на спидометре есть цветные отметки

В каких странах они используются

Яркие цветные отметки на спидометре автомобиля появились очень давно, но некоторые водители до сих пор спорят об их назначении.

Главред решил разобраться, зачем нужны красные отсечки на спидометре на показателях прибора 30 и 50 км/ч.

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Почему на спидометре в авто есть красные обозначения

Как пишет издание "Твоя машина", многие водители могут ездить на своих авто десятилетиями и даже не знать значение тех или иных символов и атрибутов.

В частности, многие говорят, что красные отсечки нужны для ориентации водителя во время переключения передач. Мол, при достижении конкретной скорости нужно повышать передачу. Но для этих целей нужен тахометр.

Однако, настоящей задачей этих отсечек является подсказка водителям лимита скорости в той или иной местности. В частности, в жилых зонах может быть запрещено разгоняться быстрее 30 км/ч, а в населенных пунктах - быстрее 50 км/ч. За городом лимит нередко 90 км/ч, а на автостраде рекомендованная скорость 130 км/ч.

Такая маркировка спидометров существует только в Европе, в США или Азии она не применяется. Это связано с тем, что там другие лимиты.

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Что известно об издании "Твоя машина"? Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

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