Как пройти маршрут МРЭО в Белой Церкви: инструкция для будущих водителей

Перед практическим экзаменом стоит проехаться всеми маршрутами, которые представлены в сервисном центре.

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Маршрут МРЭО Белая Церковь / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Сколько маршрутов МРЭО есть в Белой Церкви

Как их правильно проехать

Многие хотят получить водительское удостоверение. Для этого нужно изучить правила дорожного движения, сдать теоретический и практический экзамен в сервисном центре МВД.

В частности, в сервисном центре МВД рассказали, как подготовиться к практическому экзамену, пишет Главред.

Так, если вы уже определились с сервисным центром МВД, где будете сдавать практический экзамен, то стоит также ознакомиться с возможными маршрутами.

Чтобы быть более уверенным на экзамене, стоит проехаться по обнародованным маршрутам вместе со своим инструктором на учебном авто.

Маршрут МРЕО Белая Церковь

В городе Белая Церковь предложено 9 маршрутов для проверки навыков управления ТС. Все они подходят для категорий: B, C1, C, BE, C1E, CE, D, D1, D1E, DE.

Маршрут №1 / фото: pdr.infotech.gov.ua

Маршрут № 2 / фото: pdr.infotech.gov.ua

Маршрут № 3 / фото: pdr.infotech.gov.ua

Маршрут № 4 / фото: pdr.infotech.gov.ua

Маршрут № 5 / фото: pdr.infotech.gov.ua

Маршрут № 6 / фото: pdr.infotech.gov.ua

Маршрут № 7 / фото: pdr.infotech.gov.ua

Маршрут № 8 / фото: pdr.infotech.gov.ua

Маршрут № 9 / фото: pdr.infotech.gov.ua

Как проехать маршруты МРЭО в Белой Церкви - видео:

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Что известно о сервисном центре МВД? Сервисный центр МВД принимает непосредственное участие в реализации государственной политики в сфере предоставления административных услуг. Среди основных функций и услуг сервисных центров МВД - выдача и обмен водительских удостоверений, регистрация и перерегистрация транспортных средств, выдача и хранение номерных знаков, а также оформление разрешения на перевозку опасных грузов. На базе сервисного центра можно сдать экзамен для получения права управления транспортными средствами, пишет Википедия.

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