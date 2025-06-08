Фицо бросает вызов ЕС: премьер сделал громкое заявление о санкциях против РФ

Вкратце:
- Словакия пригрозила блокировать новые санкции ЕС против России
- Парламент страны принял соответствующую резолюцию
- Премьер Фицо объяснил позицию в защиту нацинтересов
Словакия не поддержит никаких санкций Европейского Союза против России, если они будут наносить ущерб национальным интересам. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, передает Reuters.
Как сообщается, парламент Словакии принял резолюцию, которая обязывает правительство не одобрять новые санкционные ограничения против Москвы.
"Если будет введена санкция, которая нанесет нам вред, я никогда не проголосую за нее", - заявил Фицо.
По словам премьера, такие меры якобы имеют больше негативного влияния на Словакию и ЕС, чем на саму Россию. Он также подчеркнул, что не поддержит инициативы, направленные на прекращение импорта российских энергоносителей.
"Я заинтересован в том, чтобы быть конструктивным игроком в Европейском союзе, но не за счет Словакии", - добавил Фицо.
Санкции против России - последние новости
Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что применит дополнительные санкции против России "при необходимости", поскольку война Кремля с Украиной продолжает затягиваться.
Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за то, что он не выполнил свое обещание по введению дополнительных санкций против страны-агрессора России.
В то же время, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о намерении добиться введения новых санкций против Российской Федерации до начала саммита Большой семерки, который состоится 15-17 июня в Канаде.
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