Фицо бросает вызов ЕС: премьер сделал громкое заявление о санкциях против РФ

Премьер Словакии заявил, что не поддержит санкции ЕС против России, если они повредят национальным интересам.

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Фицо выступил против ограничений на импорт российских энергоносителей / Колаж: Главред, фото: Главред

Вкратце:

Словакия пригрозила блокировать новые санкции ЕС против России

Парламент страны принял соответствующую резолюцию

Премьер Фицо объяснил позицию в защиту нацинтересов

Словакия не поддержит никаких санкций Европейского Союза против России, если они будут наносить ущерб национальным интересам. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, передает Reuters.

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Как сообщается, парламент Словакии принял резолюцию, которая обязывает правительство не одобрять новые санкционные ограничения против Москвы.

"Если будет введена санкция, которая нанесет нам вред, я никогда не проголосую за нее", - заявил Фицо.

По словам премьера, такие меры якобы имеют больше негативного влияния на Словакию и ЕС, чем на саму Россию. Он также подчеркнул, что не поддержит инициативы, направленные на прекращение импорта российских энергоносителей.

Роберт Фицо / Инфографика- Главред

"Я заинтересован в том, чтобы быть конструктивным игроком в Европейском союзе, но не за счет Словакии", - добавил Фицо.

Санкции против России - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что применит дополнительные санкции против России "при необходимости", поскольку война Кремля с Украиной продолжает затягиваться.

Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за то, что он не выполнил свое обещание по введению дополнительных санкций против страны-агрессора России.

В то же время, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о намерении добиться введения новых санкций против Российской Федерации до начала саммита Большой семерки, который состоится 15-17 июня в Канаде.

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