Падение цен на нефть и крушение режима Путина: назван сценарий для России

Стоимость нефти будет снижаться, но к падению режима Путина приведет совсем другая ситуация.

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Режим Путина прекратит существование в результате дворцового переворота - эксперт / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Кратко:

Цены на нефть не приведут к крушению режима Путина

Режим Путина рухнет в результате дворцового переворота

Цены на нефть будут и в дальнейшем снижаться, однако к смене власти в стране-оккупанте России приведет, скорее, дворцовый переворот, чем экономические проблемы. Об этом на чате в Главреде рассказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

В ответ на вопрос о том, возможно ли в России значительное падение цены на нефть с последующим распадом государства по аналогии с Советским Союзом, аналитик отметил, что стоимость "черного золота" будет снижаться и дальше.

"Снижение мировых цен на нефть уже происходит. И уже понятно, что основные добытчики будут наращивать добычу нефти, что будет способствовать дальнейшему снижению цен.

Кроме того, мировая экономика из-за непродуманных действий с таможенными тарифами США пошла в направлении спада роста или вообще спада. Это коснулось многих стран. Это приведет к снижению спроса на энергоресурсы, в частности на нефть, что также способствует снижению цены", - отметил Новак.

"Советский Союз развалился не из-за военной проблемы"

Также он акцентировал внимание, что СССР развалился не по причине войны, а вследствие ГКЧП. Именно внутриэлитный переворот привел к распаду государства.

"В вопросе связывается снижение цены на нефть и смену власть в России, при этом приводится пример СССР. Давайте вспомним. Советский Союз развалился не из-за военной проблемы, потому что на тот момент он уже не вел никаких войн, из Афганистана вышел. Смена власти и распад произошли из-за одного из вариантов переворота – ГКЧП, которое арестовало в Крыму Горбачева, что вызвало цепную реакцию в наиболее активных республиках: Литве, Латвии, Эстонии и Украине. Они воспользовались моментом, когда было не понятно, что за власть в Москве, провозгласили собственные государства и вышли из состава СССР. Если бы ГКЧП не было, еще не известно, произошла бы смена власти, и произошел бы в 1991 году распад Советского Союза. Поэтому в Москве власть меняется дворцовыми переворотами", - объяснил Новак.

Смотрите чат с Андреем Новаком на Главреде:

Как менялись цены на нефть последние годы / Инфографика: Главред

Как будет меняться власть в России

Эксперт добавил, что падение цен на нефть хоть и снижает способность россиян вести войну, однако вряд ли приведет к падению правящего в Кремле режима.

По его мнению, правление Путина прервется дворцовым переворотом.

"В общем, падение цены на нефть – это хорошо, потому что это все больше обескровливает российский бюджет и уменьшает возможности России воевать с Украиной. Впрочем, с другой стороны, остается вопросом, приведет ли это к смене власти в России. Может, и приведет, но опять-таки, я уверен, это произойдет через дворцовый переворот в определенной форме", - подчеркнул Андрей Новак.

Падение цены на нефть – новости:

Как сообщал Главред, после того как президент США Дональд Трамп ввел пошлины против нескольких десятков стран, а государства ОПЕК повысили добычу нефти, ее стоимость упала.

Позже Трамп отозвал решение об огромных пошлинах, и ситуация несколько выровнялась. Сейчас нефть марки Brent стоит 64,28 дол. за баррель. Urals, которой торгует Россия, стоит 60,20 дол. за баррель.

Глава Кремля Владимир Путин начал бояться цен на нефть, пишет агентство Reuters. По мнению журналистов, во второй половине 2025 года предложение может значительно превысить спрос, что приведет к падению цен. Тогда Фонд национального благосостояния России опустеет меньше, чем за год.

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Кто такой Андрей Новак Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук. В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума Украинского Мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины. В 2011 году был избран проректором Европейского университета. 29 апреля 2012 на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

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