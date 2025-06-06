Способность России "воевать вечно" ограничивается 2025-2026 годами – экономист Новак

Россия приближается к краху, Путину придется выбирать между плохим и очень плохим, отметил экономист Андрей Новак.

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У партнеров Украины есть еще в рукаве три козыря, способные обескровить экономику России – Новак / Коллаж: Главред

На сайте Главред состоялся чат с главой Комитета экономистов Украины Андреем Новаком. Общаясь с читателями, он рассказал, почему операция СБУ "Паутина" стала болезненным экономическим ударом по России, сколько способна воевать Россия, почему Путину в ближайшее время придется выбирать между плохим и очень плохим, какие три козыря, способные добить экономику РФ, остаются в рукаве партнеров Украины, а также почему Путину грозит дворцовый переворот.

Представляем первую часть стенограммы чата с Андреем Новаком.

Danylo: Какие косвенные последствия, в том числе, возможно и экономические, может иметь для России блестящая операция СБУ "Паутина", после которой у россиян появилась фобия фур? Так, например, в Иркутской области возникли огромные пробки из фур, поскольку полиция проверяет каждую, чтобы случайно не провезла очередной сюрприз от Малюка. Вообще, каковы ваши впечатления от этой исторической атаки?

Андрей Новак: Военные эксперты назвали эту операцию СБУ уникальной, которая точно войдет в учебники по военному делу и истории. Ни одна армия ни одной страны мира никогда не осуществляла подобных операций.

Из-за этой операции СБУ Россия понесла не только прямые военные потери, но и экономические. Как известно, в результате операции 12 вражеских самолетов уничтожены полностью, 29 повреждены. И только стоимость уничтоженных и поврежденных самолетов, по разным оценкам, составляет 5-7 миллиардов долларов. Это лишь первые предварительные суммы убытков, которые понесла Россия из-за успешной атаки на четыре ее аэродрома.

Также после этой операции Россия понесла потери на фондовом рынке: уже на следующий день после операции акции практически всех российских компаний просели на 3-5%. Это прямые экономические и финансовые потери.

Россия понесла миллиардные потери из-за операции СБУ "Паутина", отметил экономист Андрей Новак / Фото: t.me/SBUkr

Дополнительные экономические потери России теперь наносит, как правильно указано в вопросе, страх перед фурами. Из-за этого логистика по всей России была значительно нарушена. Во многих российских областях-губерниях останавливали чуть ли не каждую фуру для проверки, и все это значительно затормозило логистику в большинстве регионов РФ. Из-за этого определенные товары или не были довезены на места, или довезены со значительным опозданием. А если речь идет о доставке продуктов питания, это существенный момент.

Кроме того, эта операция приведет к репутационным потерям России. Украина в очередной раз перечеркнула миф о "второй армии мира". А все это приведет к улучшению позиций Украины на переговорах и заставит Россию уменьшить свои аппетиты.

К тому же после этой атаки США и Евросоюз заговорили об очередном пакете санкций против России, увидев, что она не является непобедимой. Украина продемонстрировала, что можно бить не просто по России, а по российской ядерной триаде. Ведь, кроме того, что с уничтоженных бомбардировщиков россияне обстреливали украинские города неядерными ракетами, они также были способны нести ядерное оружие, то есть принадлежали к ядерным силам РФ. Нанесение Украиной удара по ядерной триаде России будет иметь дополнительные потери, в том числе и экономические.

Смотрите видео, в котором экономист Андрей Новак оценил состояние российской экономики и рассказал, сколько еще Россия сможет вести войну:

Плюс России теперь придется выделять из государственного бюджета дополнительные средства, которые ранее не были предусмотрены на эти статьи, на восстановление в каком-то виде этого парка стратегических бомбардировщиков, перевод этих самолетов на дальние аэродромы, проведение постоянной ротации между аэродромами, чтобы снова они не попали под очередной подобный удар Украины. Все это означает дополнительные очень большие расходы как на топливо, так и на пилотов за их рейсы и, конечно, дополнительное обслуживание этих дорогих самолетов.

Так что операция СБУ нанесла России существенный не только военный, но и экономический ущерб – прямой и косвенный, причем часть потерь она уже понесла, а остальные понесет в будущем.

Дарья: Президент Зеленский заявил, что война может закончиться до июня 2026 года из-за экономического истощения России вследствие санкций. Впрочем, все слова о санкциях вызывают сейчас только скепсис, потому что Кремль на них не обращает внимания. Объясните, пожалуйста, какие инструменты есть в арсенале Европы и США, которыми они могут катастрофически ударить по России и заставить ее сокращать военный бюджет? А главное – видите ли вы политическую волю дожимать Россию жестко?

Андрей Новак: Политическая воля жестко дожимать Россию есть как минимум у Европы и многих других стран, которые сегодня являются союзниками Украины: Канады, Японии, Южной Кореи, Австралии и других. Даже США сейчас контактируют с Евросоюзом, чтобы согласовать американские и европейские санкции. Европа готовит 18-й пакет санкций, а США либо присоединятся к нему, либо скорректируют пакеты санкций, предложенный Линдси Грэмом. Это является в том числе результатом атаки СБУ на российские аэродромы. США также осознали, что Россию победить реально. Для этого нужно военное давление на РФ путем увеличения военной помощи Украине, и санкционное – что уменьшит приток валюты в Россию, которую она превращает в финансирование войны против Украины.

У партнеров Украины еще немало козырей, способных обескровить экономику России, подчеркнул Новак / Фото: Офис президента Украины

На сегодня те санкционные пакеты, которые принимали США, Евросоюз и другие страны, сложно назвать поверхностными, но они еще серьезно не коснулись основных сфер российской экономики, прежде всего энергетики и сельского хозяйства. Так, из-за предыдущих санкций Россия потеряла самый большой рынок сбыта своих газа и нефти – европейский. Следует отметить, что европейцы еще покупают небольшие объемы российских нефти и газа, но в целом ЕС теперь покупает в 2,5 раза меньше российских энергоносителей, чем это было до большого вторжения. В результате, даже несмотря на то, что Россия частично компенсировала потерю европейского рынка рынками Индии и Китая, Газпром стал убыточным еще в конце прошлого года. И это прямое следствие предыдущих санкций, которые были введены ранее.

Но в резерве США, Евросоюза и других стран, которые я называл выше, есть возможности еще больше давить на Россию санкциями:

во-первых, может быть введено энергетическое эмбарго, то есть полный запрет покупки российских энергоносителей;

во-вторых, возможно снижение планки цены на российскую нефть с сегодняшних 60 долларов до 45 долларов (соответствующая инициатива ЕС уже есть);

в-третьих, лучший вариант – это полное торговое эмбарго на покупку любых товаров у России.

Это три самых сильных действия, к которым могут прибегнуть ЕС и другие страны, чтобы сделать невозможным для России получение больших валютных доходов от продажи ее энергоресурсов. Поэтому возможности еще есть, еще есть чем бить по России. А также есть финансовый сектор, то есть отключение банковской системы России от платежной системы SWIFT.

Так что в рукаве наших партнеров есть еще немало козырей, которые позволяют санкциями давить на РФ, фактически обескровливая ее экономику.

marik: Россияне уверяют, что могут воевать "вечно". А, по вашему мнению, как на самом деле? Сколькими годами или месяцами ограничивается эта "вечная способность воевать" для Москвы?

Андрей Новак: Россияне много чего говорят: и о способности воевать вечно, и о захвате Киева за три дня, а Украины – за три-четыре месяца.

Посмотрите на ситуацию на фронте. Даже несмотря на то, что на определенных участках российские войска еще атакуют и захватывают какие-то хутора, в целом, в военном смысле ситуация для них становится все хуже.

Так же и экономическая ситуация в РФ становится все хуже. В первом квартале этого года российская экономика, не считая военно-промышленного комплекса, ушла в минус. Это касается практически всех отраслей российской экономики, кроме ВПК, куда российские власти вливают огромные суммы. Судя по тенденции, если не во втором квартале 2025 года, то в третьем, даже с учетом российского ВПК, российская экономика уйдет в минус по своему ВВП. Это – о том, насколько "вечно" Россия способна воевать.

Способность РФ "воевать вечно" закончится в конце 2025-го или в середине 2026 года, считает Новак / Фото: kremlin.ru

Российское правительство было вынуждено по итогам первого квартала увеличить почти в 3 раза прогнозируемый дефицит российского бюджета с 1,2 триллиона рублей до 3,8 триллионов. Это все делается не от хорошей жизни, как мы понимаем. Один резервный фонд России уже почти полностью исчерпался, еще остался Фонд национального благосостояния РФ, ликвидный размер которого меньше прогнозируемого повышенного дефицита бюджета. Это говорит о том, что уже в этом году россияне будут вынуждены либо полностью потратить последний резервный фонд, либо печатать рубли, что приведет к гиперинфляции, либо провести вторую "павловскую денежную реформу", то есть фактически забрать банковские вклады россиян.

Это цугцванг для России, поскольку любой шаг, к которому бы ни прибегла российская власть, лишь ухудшит положение дел в российской экономике. Если, например, там попытаются снизить учетную ставку, это приведет к росту инфляции, если попытаются повысить – обанкротится большинство российских предприятий. Если будут печатать деньги, будет гиперинфляция. Если заберут деньги россиян с банковских счетов, это вызовет общий финансовый коллапс, который даже может привести к социальным взрывам. Поэтому любой шаг в экономике будет ухудшать экономическую ситуацию в России.

Похожая ситуация в России и по военному делу. Если Украина будет и дальше получать вооружение, снаряды и все остальное, то в России, наоборот, вооружение исчерпывается, даже советские складские запасы. Именно поэтому на атаки и штурмы российские войска едут не на БМП, а на мотоциклах, велосипедах и даже используют ослов.

Да, россияне говорят, что могут воевать вечно, но эта "вечность" закончится примерно в конце 2025-го или в середине 2026 года. Но если Украина будет проводить новые операции, аналогичные атаке СБУ на российские аэродромы, то через квартал-два у россиян на фронте будут очень большие проблемы.

Главред: Уточните, пожалуйста, Россия, как вы говорите, сможет воевать максимум до середины 2026 года – в случае, если предпримет один из перечисленных вами трех шагов в экономике, или с тем, что есть на данный момент?

Андрей Новак: Даже если Россия не прибегнет к одному из названных вариантов, там все равно идет рост дефицита бюджета (и федерального, и местных), и этот процесс будет продолжаться. Ведь уже сейчас в России не выполняется немало социальных программ. И претензии из-за этого предъявляют именно местным бюджетам.

Кроме того, рано или поздно (более вероятно, что рано) произойдет обвал российского рубля. Сейчас курс рубля держат искусственно, чтобы сдерживать инфляцию, но это нельзя делать бесконечно, особенно с учетом того, что исчерпывается резервный фонд. Поэтому поддерживать курс рубля просто будет нечем.

Через квартал-два у России могут начаться огромные проблемы на фронте, считает экономист / Фото: Минобороны РФ

К тому же из-за высокой учетной ставки сохраняются очень высокие кредитные ставки, и вследствие этого одно за другим останавливают работу российские предприятия. Даже военно-промышленного комплекса. Потому что брать кредиты под 30% не выгодно и не нужно – дешевле закрыть предприятие, всех распустить и держать деньги на депозите в банках. Иными словами, предпринимательская и производственная деятельность неэффективна и лишена смысла при таких высоких кредитных ставках.

Поэтому, как видим, в российской экономике со всех сторон нарастают все большие проблемы, и это уже озвучивают даже российские чиновники. То есть даже они уже не могут скрывать то, что довольно долго замалчивалось, зато население убеждали, что все хорошо, работает импортозамещение, а санкции России только помогают. То, как санкции "помогают" России, мы видим по сегодняшнему плачевному состоянию российской экономики.

simka: Каким может быть курс рубля по отношению к доллару к концу 2025 года, какое дно может пробить? Или все не так плохо для России?

Андрей Новак: В России искусственно поддерживается курс рубля, чтобы демонстрировать, что все вроде бы стабильно и хорошо. Но все это рано или поздно завершится. РФ все меньше доходов получает от экспорта, и эта тенденция будет сохраняться. И для выполнения бюджета, даже с учетом увеличенного дефицита, России нужен курс не менее 120 рублей за доллар. Как минимум, подчеркиваю. Это нужно, чтобы в рублевом эквиваленте закрывать тот дефицит бюджета, который планировался ранее. Если же говорить об увеличенном втрое дефиците бюджета, который теперь прогнозируется, нужен курс рубля 140-150.

Возникает вопрос, как этот дефицит будут покрывать российские власти. Три варианта, которые я упоминал выше, единственные. И все они плохие, потому что они запустят целую цепь негативных экономических событий в российской экономике.

Экономист объяснил, почему курс рубля может обвалиться до 140-150 / Фото: ua.depositphotos.com/

Виктор, Киев: По вашим наблюдениям, перекрывают ли еще доходы России от нефти и газа ее расходы на войну, или война уже пожирает все, что россияне зарабатывают на энергоресурсах?

Андрей Новак: Война пожирает уже практически все, потому что сегодня уже более 40% экономики России работает на войну. Именно поэтому в РФ началось невыполнение и сокращение социальных программ, которые считаются защищенными бюджетом.

Россия скоро окажется перед дилеммой – либо продолжать войну такой интенсивности, как сейчас, либо финансировать социальные статьи, в частности зарплаты и пенсии. Либо же российским властям придется прибегнуть к одному из трех вариантов: тратить последний резервный фонд, забирать деньги российских вкладчиков, печатать деньги и девальвировать рубль. То есть России придется выбирать между плохим и очень плохим.

Поэтому для Украины сейчас главное – удержать линию фронта, наносить болезненные удары по российскому тылу, то есть по территории России и временно оккупированным территориям (по российской армии, логистике и инфраструктуре), чтобы перемалывать российскую военную машину, что так прекрасно делают ВСУ все это время.

Война пожирает почти все в РФ, уже более 40% экономики России работает на войну, отметил Новак / Фото: kremlin.ru

eva: Некоторые экономисты, причем российские, отмечают уже сейчас, что Россия в шаге от гиперинфляции – действительно ли это так? Что позволяет Кремлю пока контролировать ситуацию? Что и когда спровоцирует взрыв, когда цены в РФ пробьют все возможные потолки?

Андрей Новак: Я бы не сказал, что российская власть еще что-то контролирует, особенно в экономике. Она может рассказывать, что ничего страшного, что это "полезная инфляция", что России нужно охлаждать экономику, потому что она перегрета. Экономисты подобные слова о российской экономике сейчас воспринимают со смехом.

Уже сейчас по многим направлениям, очень многим товарным группам и группам услуг реальная инфляция в России составляет уже не проценты и не десятки процентов – определенные товары подорожали в разы за год. Например, посмотрите, насколько в России подорожали картофель, большинство овощей и фруктов, мясная и молочная группы. Инфляция товаров и услуг, которыми пользуется большинство людей, считается десятками процентов. А критические группы, например, лекарства, подорожали за год в разы.

Поэтому вряд ли можно говорить, что российские власти еще что-то контролируют.

Гиперинфляция для России – это просто вопрос времени: то ли она начнется с того момента, когда в РФ отпустят курс рубля, то ли с того момента, когда там начнут печатать деньги, чтобы покрывать дефицит бюджета, то ли с момента начала блокировки счетов россиян в банковской системе.

Мона: Если оценивать состояние российской экономики сейчас, то какие вы видите признаки, свидетельствующие о ее приближении к краху?

Андрей Новак: Об этом свидетельствуют следующие признаки:

во-первых, значительно увеличен дефицит бюджета – более чем в 3 раза;

во-вторых, не выполняются социальные статьи, особенно по местным бюджетам. По федеральному бюджету вскоре будет то же самое, в частности начнутся проблемы даже с выплатами пенсий;

в-третьих, очень высокая учетная ставка, которая делает невозможным кредитование предприятий, что приводит либо к сокращению работы, либо даже закрытию. Единственная сфера, где еще теплится жизнь – это военно-промышленный комплекс, потому что туда вливаются огромные бюджетные средства как федерального, так и местных. В частности, выполняя план по мобилизации, местные бюджеты порой предлагают огромные суммы единовременных и последующих выплат тем, кто подписывает контракт с российской армией. В определенных регионах уже обещают по 2 миллиона рублей сразу при подписании контракта.

Все это истощает бюджет. И совокупность этих факторов говорит о том, что российская экономика сейчас – это колосс на глиняных ногах. Если ЕС и другие страны введут новые пакеты санкций, это станет дополнительным ударом по экономике РФ.

Российская экономика сейчас – колосс на глиняных ногах, Кремль уже ничего не контролирует, отметил Новак / скриншот

Главред: То есть крах российской экономики может произойти либо в конце 2025-го, либо в 2026 году?

Андрей Новак: Да, но если будут введены действительно сокрушительные санкции, например, торговое или энергетическое эмбарго, или санкции против банковского сектора, этот крах может случиться даже в этом или следующем квартале.

Duna: Как думаете, какие процессы должны начаться в социально-экономической жизни России, чтобы Кремль был вынужден остановить войну?

Андрей Новак: Откровенно говоря, я даже не представляю, что еще должно происходить с россиянами, чтобы они вышли на улицы, начали протесты или бунты. Не верю в то, что россияне сделают это даже тогда, когда будут догрызать последние крошки хлеба. А если у россиян будет вода, чтобы крошки запить, они будут кричать, что Путин – их царь и бог, что он все делает правильно, и надо уничтожить Украину.

Я больше надеюсь на другой сценарий. Вспомните историю, как обычно происходила смена власти в России – в результате дворцовых переворотов. Дворцовые перевороты могут иметь разные формы: это может быть физическое устранение их лидера, может быть отставка и заслуженный отдых на даче, как это было с Хрущевым, может быть военный переворот. Ведь сейчас больше всего страдают военные в России, потому что среди них огромные потери. И военное руководство РФ все это видит и понимает.

Россияне не выйдут на протест, даже если из еды у них останутся только крошки хлеба, отметил Новак / Фото: ua.depositphotos.com

Поэтому, по моему мнению, дворцовый переворот в определенном виде гораздо более реален, чем протест российского населения, который бы привел к смене власти. Там могут быть небольшие отдельные протесты, но они не будут влиять на власть.

Для смены власти в РФ нужен масштабный протест именно в Москве. Сейчас сложно представить, что Москва начнет бунт. Разве что в ответ на бомбардировки Киева начнутся ежедневные атаки Вооруженных сил Украины на Москву – возможно, в этом случае даже москвичи зададутся правильными вопросами и пойдут "брать Кремль". Но надежд на нечто подобное у меня очень мало, более вероятным выглядит дворцовый переворот.

То есть больше я надеюсь на российских бизнесменов, которые сейчас несут огромные потери их активов, вынуждены терпеть колоссальные ограничения их передвижения по миру, персональные санкции. Те, чьи финансы и комфорт больше всего пострадали, могут собраться и решить, как все это остановить, изменив внешнюю и внутреннюю политику России.

Сергей П.: Как, по-вашему, падение цен на нефть бьет по России? Возможно ли такое же падение цен на нефть, как было перед распадом СССР? Могут ли в России начаться похожие процессы, которые в конечном итоге приведут к распаду РФ?

Андрей Новак: Снижение мировых цен на нефть уже происходит. И уже понятно, что основные добытчики будут наращивать добычу нефти, что будет способствовать дальнейшему снижению цен.

Кроме того, мировая экономика из-за непродуманных действий с таможенными тарифами США пошла в направлении спада роста или вообще спада. Это коснулось многих стран. Это приведет к снижению спроса на энергоресурсы, в частности на нефть, что также способствует снижению цены.

В вопросе связывается снижение цены на нефть и смену власть в России, при этом приводится пример СССР. Давайте вспомним. Советский Союз развалился не из-за военной проблемы, потому что на тот момент он уже не вел никаких войн, из Афганистана вышел. Смена власти и распад произошли из-за одного из вариантов переворота – ГКЧП, которое арестовало в Крыму Горбачева, что вызвало цепную реакцию в наиболее активных республиках: Литве, Латвии, Эстонии и Украине. Они воспользовались моментом, когда было не понятно, что за власть в Москве, провозгласили собственные государства и вышли из состава СССР. Если бы ГКЧП не было, еще не известно, произошла бы смена власти, и произошел бы в 1991 году распад Советского Союза. Поэтому в Москве власть меняется дворцовыми переворотами.

Итак, падение цены на нефть – это хорошо, потому что это все больше обескровливает российский бюджет и уменьшает возможности России воевать с Украиной. Впрочем, с другой стороны, остается вопросом, приведет ли это к смене власти в России. Может, и приведет, но опять-таки, я уверен, это произойдет через дворцовый переворот в определенной форме.

Кто такой Андрей Новак Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

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