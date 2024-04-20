УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Оккупанты ночью запустили по Украине 7 ракет: сбить удалось не все

Алёна Воронина
20 апреля 2024, 09:58
Часть ракет запускались из Белгородской области РФ, другая часть - из акватории Черного моря. Также захватчики использовали разведывательные дроны.
Оккупанты ночью запустили по Украине 7 ракет: сбить удалось не все
Оккупанты ночью запустили по Украине 7 ракет/ коллаж: Главред, фото: скрин

Российские оккупанты в ночь на субботу, 20 апреля, атаковали Украину 7 ракетами, а также запускали разведывательные беспилотники.

Сбить удалось две вражеские ракеты. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

"В ночь на 20 апреля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину тремя баллистическими ракетами "Искандер-М", двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области - рф., а также двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 из акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

видео дня

Украинская противовоздушная оборона уничтожила две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

При этом захватчики также применяли разведывательные дроны. Украинская ПВО уничтожила на юге нашего государства три вражеских разведывательных дрона - два "Орлан-10" и один "Суперкам".

ОТРК Искандер

Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия.

Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Ракетный удар по Украине 20 апреля - что известно

Напомним, что в Одессе рано утром прогремел взрыв. Перед этим в Воздушных силах предупреждали, что в сторону Одесской области летит ракета.

Также РФ ночью ударила ракетами по Запорожью. Глава Запорожской ОГА сообщил, что российские захватчики атаковали ракетами промышленную инфраструктуру Запорожья.

Секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев утром 20 апреля рассказал, что в результате вражеской атаки был поврежден объект инфраструктуры. Он отметил, что, по предварительной информации, люди не пострадали, жилые дома не повреждены.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине вторжение России ракетный удар
Реклама

Главное за день

В Херсоне прогремел мощный взрыв: большинство областей Украины накрыла воздушная тревога

В Херсоне прогремел мощный взрыв: большинство областей Украины накрыла воздушная тревога

10:46 Украина
В РФ впервые официально заявили о намерении захватить Харьков: в ISW оценили угрозу

В РФ впервые официально заявили о намерении захватить Харьков: в ISW оценили угрозу

10:40 Украина
Оккупанты ночью запустили по Украине 7 ракет: сбить удалось не все

Оккупанты ночью запустили по Украине 7 ракет: сбить удалось не все

09:58 Украина
Все главные новости

Популярное

Сами притянете проблемы: мольфар сказал, что никогда нельзя делать с полотенцем 3717

Сами притянете проблемы: мольфар сказал, что никогда нельзя делать с полотенцем

Когда в Украину вернется тепло: синоптик дала прогноз на апрель 2024 2412

Когда в Украину вернется тепло: синоптик дала прогноз на апрель 2024

Заморозки, дожди и грозы: погода в Украине принесет новые сюрпризы 2365

Заморозки, дожди и грозы: погода в Украине принесет новые "сюрпризы"

На фронте ранили российского актера-оккупанта 1664

На фронте ранили российского актера-оккупанта

Последние новости

10:46

В Херсоне прогремел мощный взрыв: большинство областей Украины накрыла воздушная тревога

10:40

В РФ впервые официально заявили о намерении захватить Харьков: в ISW оценили угрозу

09:58

Оккупанты ночью запустили по Украине 7 ракет: сбить удалось не все

09:57

После визита в Китай: Шольц выступил с заявлением о конце войны в Украине

09:57

Глазурь будет идеальной: как правильно взбить белки для паски

Украине нужны договоры со странами Запада, как у Израиля и Японии - КлочокУкраине нужны договоры со странами Запада, как у Израиля и Японии - Клочок
09:50

Пэрис Хилтон впервые показала дочку

09:23

Гороскоп на завтра 21 апреля: Львам - исполнение желаний, Козерогам - невероятная удача

09:21

Израиль, а так можно было?!..мнение

09:09

Россию ночью массированно атаковали дроны: были взрывы и пожары в 8 областяхВидео

Реклама
09:00

Церковный праздник 21 апреля: что запрещено делать в день преподобной Марии

08:54

Вызов для ВСУ: в США назвали причины быстрого продвижения РФ возле Часового Яра

08:50

Жучки в крупах: откуда они берутся и как от них избавиться

08:15

РФ ночью ударила ракетами по Запорожью: поврежден объект инфраструктуры

07:20

В Одессе ранним утром прогремел взрыв: стали известны последствия

07:10

Загадка для самых внимательных: нужно найти змею за 8 секунд

06:46

Наглая Украина игнорирует предостережения США и отказывается умиратьмнение

04:42

Лук будет свежим месяцами: женщина поделилась гениальным способом хранения

04:10

"Большая проблема": полковник ВСУ назвал условие отступления из Часового Яра

03:10

"Это возможность для Путина": политолог сказал, сколько РФ еще будет продолжать войну

02:00

Лопес хочет детей от Аффлека: как отреагировал оскароносный артист

Реклама
01:30

ПВО бессильна: появился тревожный прогноз насчет ракетных ударов РФ по Украине

00:09

Россияне ударили по порту "Южный" в Одессе: уничтожили зерно для Азии и Африки

19 апреля, пятница
23:40

Резко стало плохо: путинистка Успенская экстренно вызвала скорую

23:13

"Вокруг упыри и вампиры": в сеть слили личную переписку Меладзе

23:00

На Сумщине прогремела серия мощных взрывов: РФ ударила по инфраструктуре

22:41

"Неделю были в засаде": Буданов рассказал, как сбивали русский "Ту-22м3"

22:35

Орбану мерещится "война со всех сторон": премьер оскандалился заявлением об Украине

22:11

Действовать будут очень быстро: когда Пентагон передаст Украине военную помощь

21:26

Украина перехватит инициативу в войне: вице-адмирал сказал, что для этого нужно

21:25

Netflix сообщил, на каком сезоне закончится сериал "Ведьмак"

21:06

Больше не нужен: Успенская обскакала Киркорова

21:03

ВСУ титанически защищают Часов Яр: Коваленко сказал, когда произойдет пик наступления РФ

20:53

Украинцы должны экономить: какие электроприборы "кушабт" больше всего электричества

20:36

Маркировка товаров компаний-спонсоров оккупантов: наконец-то это произошломнение

20:11

"Вообще не вмещается в голове": Пономарев жестко прошелся по Повалий и Лорак

20:10

Путина надо "спустить с неба на землю": Зеленский прямо обратился к НАТО

19:43

Украину накрывают заморозки: где температура воздуха опустится до -8 градусов

19:24

Можно ли во время войны украинцев увольнять за прогулы: ответ чиновников

19:21

Сами притянете проблемы: мольфар сказал, что никогда нельзя делать с полотенцемВидео

19:13

На фронте ранили российского актера-оккупанта

Реклама
19:05

ВСУ сбили бомбардировщик Ту-22М3 уникальным оружием: Буданов раскрыл новые детали

17:40

Как сделать домашнюю горчицу за 5 минут: самый простой рецепт от известного повара

17:31

Удар ВСУ по аэродрому в Джанкое: появились первые спутниковые снимки последствийФото

17:29

Как убрать запах сигарет с одежды: простые способы получить нормальный аромат

17:02

Украина еще нескоро получит активы РФ: G7 затягивает с принятием решения

16:41

"Двигайся, Европа": Трамп сделал неожиданное заявление о выживании Украины

16:06

Как почистить сифон на кухне: сантехник назвал взрывное средство для любого сливаВидео

15:59

Будет нищета: что нельзя делать с деньгами 20 апреля - приметы

15:56

Поднимут ли тариф: во сколько обойдется электричество из-за атак РФ

15:26

Мощно действует на психологию: почему на самом деле в супермаркетах нет часов

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять