Оккупанты ночью запустили по Украине 7 ракет: сбить удалось не все

Часть ракет запускались из Белгородской области РФ, другая часть - из акватории Черного моря. Также захватчики использовали разведывательные дроны.

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Оккупанты ночью запустили по Украине 7 ракет/ коллаж: Главред, фото: скрин

Российские оккупанты в ночь на субботу, 20 апреля, атаковали Украину 7 ракетами, а также запускали разведывательные беспилотники.

Сбить удалось две вражеские ракеты. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

"В ночь на 20 апреля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину тремя баллистическими ракетами "Искандер-М", двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области - рф., а также двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 из акватории Черного моря", - говорится в сообщении. видео дня

Украинская противовоздушная оборона уничтожила две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

При этом захватчики также применяли разведывательные дроны. Украинская ПВО уничтожила на юге нашего государства три вражеских разведывательных дрона - два "Орлан-10" и один "Суперкам".

ОТРК Искандер Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия. Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Ракетный удар по Украине 20 апреля - что известно

Напомним, что в Одессе рано утром прогремел взрыв. Перед этим в Воздушных силах предупреждали, что в сторону Одесской области летит ракета.

Также РФ ночью ударила ракетами по Запорожью. Глава Запорожской ОГА сообщил, что российские захватчики атаковали ракетами промышленную инфраструктуру Запорожья.

Секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев утром 20 апреля рассказал, что в результате вражеской атаки был поврежден объект инфраструктуры. Он отметил, что, по предварительной информации, люди не пострадали, жилые дома не повреждены.

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