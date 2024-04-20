РФ ночью ударила ракетами по Запорожью: поврежден объект инфраструктуры

В ночь на субботу, 20 апреля, российские оккупанты совершили ракетную атаку на Запорожье.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Взрыв в городе был слышен около 05:00.
После этого Федоров сообщил, что российские захватчики атаковали ракетами промышленную инфраструктуру Запорожья.
Глава ОГА отметил, что детали еще уточняются, и сообщил, что пострадавших нет.
Секретарь горсовета Анатолий Куртев утром 20 апреля рассказал, что в результате вражеской атаки был поврежден объект инфраструктуры.
"Враг совершил ракетную атаку на Запорожье. В результате вражеского удара был поврежден объект инфраструктуры. По предварительной информации люди и жилые дома не пострадали. Городские службы обследуют жилой квартал. Информация уточняется", - отметил Куртев.
Напомним, что в Одессе рано утром прогремел взрыв. Перед этим в Воздушных силах предупреждали, что в сторону Одесской области летит ракета.
Ракетные удары РФ по Украине 19 апреля - последние новости
19 апреля днем в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.
Что такое баллистическая ракета?
Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление.
По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета:
- Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
- Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).
- Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км).
Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.
Вечером 19 апреля на Сумщине прогремела серия мощных взрывов - РФ ударила по инфраструктуре. В Конотопе прогремели взрывы, в области объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения оккупантами ракет.
Также поздно вечером 19 апреля россияне ударили по порту "Южный" в Одессе - уничтожили зерно для Азии и Африки. Россия атаковала два терминала в порту "Южный", которые специализируются на перевалке агропродукции, отметили в Минобновления.
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