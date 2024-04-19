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В Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги: что известно

Алёна Воронина
19 апреля 2024, 14:15
Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.
Дым, ракета
В Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги/ коллаж: Главред, фото: pixabay, минобороны РФ

В Одессе днем в пятницу, 19 апреля, во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Взрыв в городе прогремел около 13:48. Через несколько минут местные жители сообщили о еще одном взрыве.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер призвал жителей области быть в укрытиях.

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"Одесская область, всех прошу быть в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - отметил он.

Мэр города Геннадий Труханов отметил, что есть угроза ударов по городу баллистикой.

"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! Угроза применения баллистики!", - сообщил городской голова.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с временно оккупированного Крыма.

Что такое баллистическая ракета?

Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление.

По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета:

  • Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
  • Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).
  • Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км).

Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

Удары по Украине 19 апреля - последние новости

Ранее сообщалось, что РФ ударила ракетами по центру Днепра - есть прилет в жилой дом, погибли люди. Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. В городе прогремела серия взрывов. Есть попадание в жилой дом. Известно о 2 погибших и 15 раненых.

Президент Украины Зеленский отреагировал на ракетный удар по Днепропетровской области. Он после удара по Днепропетровщине отметил, что Россия должна отвечать за свой террор.

Также утром в Одессе прогремели взрывы. Около пяти утра в Воздушных силах ВСУ сообщили о движении ракеты в направлении Одессы.

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