В Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги: что известно

В Одессе днем в пятницу, 19 апреля, во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрыв в городе прогремел около 13:48. Через несколько минут местные жители сообщили о еще одном взрыве.
Глава Одесской ОГА Олег Кипер призвал жителей области быть в укрытиях.
"Одесская область, всех прошу быть в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - отметил он.
Мэр города Геннадий Труханов отметил, что есть угроза ударов по городу баллистикой.
"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! Угроза применения баллистики!", - сообщил городской голова.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с временно оккупированного Крыма.
Что такое баллистическая ракета?
Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление.
По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета:
- Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
- Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).
- Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км).
Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.
Удары по Украине 19 апреля - последние новости
Ранее сообщалось, что РФ ударила ракетами по центру Днепра - есть прилет в жилой дом, погибли люди. Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. В городе прогремела серия взрывов. Есть попадание в жилой дом. Известно о 2 погибших и 15 раненых.
Президент Украины Зеленский отреагировал на ракетный удар по Днепропетровской области. Он после удара по Днепропетровщине отметил, что Россия должна отвечать за свой террор.
Также утром в Одессе прогремели взрывы. Около пяти утра в Воздушных силах ВСУ сообщили о движении ракеты в направлении Одессы.
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