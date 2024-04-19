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В Киеве попрощались с военным Павлом Петриченко: что известно о Герое

Юрий Берендий
19 апреля 2024, 14:17
Проститься с военным Павлом Петриченко в Михайловский Златоверхий собор пришли сотни украинцев, в том числе и известные активисты и волонтеры.
В Киеве попрощались с военным Павлом Петриченко: что известно о Герое
Военный погиб за день до своего 32-летия - что известно о Герое / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, facebook Maryna Petrychenko

В Киеве 19 апреля состоялись похороны военного и волонтера Павла Петриченко, который погиб на фронте за день до своего 32-летия 15 апреля во время выполнения боевого задания. Его отпели в Михайловском Златоверхом соборе. Об этом сообщает "РБК-Украина".

На прощание с военным пришли сотни украинцев с цветами, отдавая ему последнюю дань уважения. Присутствующими на церемонии были также военные. В Михайловском Златоверхом соборе состоялось отпевание Павла, но место его захоронения семья пока не разглашала.

На прощание пришли активисты, блогеры Сергей Стерненко и Игорь Лаченков, ведущий Евгений Яновский, военная и певица Анастасия Шевченко (Стасик), общественный и политический деятель Сергей Притула и многие другие, кто хотел почтить память воина, который отдавал свою жизнь за Украину.

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Что известно о Павле Петриченко

Павел Петриченко был активным участником Евромайдана и организатором акций в поддержку Сергея Стерненко. До начала полномасштабного вторжения он работал проектным менеджером в благотворительном фонде Сергея Притулы и принимал участие в многочисленных общественных инициативах.

За несколько недель перед началом полномасштабного вторжения в 2022 году Петриченко стал руководителем штаба новой партии Притулы. В апреле 2022 года он был призван на военную службу в Вооруженные силы Украины, где служил аэроразведчиком в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка.

В 2023 году Павла Петриченко наградили орденом "Золотой крест", орденом "За мужество" III степени и знаком отличия главнокомандующего "Крест храбрых".

В конце марта 2024 года Павел Петриченко привлек внимание к проблеме игорной зависимости среди военнослужащих. Он стал инициатором петиции, в которой призвал президента Владимира Зеленского запретить азартные игры и доступ к онлайн-казино для военнослужащих на период военного положения.

В тот же день петиция набрала необходимое количество подписей, и на нее отреагировал сам президент. Зеленский поручил спецслужбам и Совету национальной безопасности и обороны провести аналитику по этому вопросу. Павел Петриченко также является одним из основателей общественного движения "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Гибель Павла Петриченко - реакция Зеленского

Напомним, как ранее сообщал Главред, 15 апреля украинский сержант Павел Петриченко был убит российскими оккупантами. Об этом сообщила его сестра Марина Петриченко.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семье и назвал Павла человеком, которому не безразлична судьба Украины.

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