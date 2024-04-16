Зеленский отреагировал на гибель офицера Петриченко и продолжил его дело

Украинский воин Павел Петриченко героически погиб на фронте, защищая Украину. Он был младшим сержантом и воевал в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады. Павел погиб вечером 15 апреля. На его гибель отреагировал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.
Он назвал Павла человеком, которому было не безразлично на то, что будет с Украиной.
"Мои соболезнования родным и близким, всем друзьям Павла. Жизнь всей нашей Украины состоит из жизней и стремлений, воли и достижений именно таких наших ребят и девушек. Многих, кто не представлял и не представляет Украину без своих собственных действий в ее защиту, на ее развитие, на ее укрепление. Все мы должны помнить, что Украина - это люди, которым не безразлично, действительно не безразлично, что будет с Украиной. Мы должны всегда помнить каждого такого человека, всегда поддерживать каждого такого человека и все делать сейчас, чтобы наше государство выстояло против оккупанта и защитило свой народ и свою землю, свою независимость. Я уверен: так и будет", - сказал Зеленский.видео дня
Именно Павел Петриченко был автором петиции об ограничении онлайн-казино, которая собрала необходимое количество голосов за рекордно короткое время.
Ограничение онлайн-казино - заявление Зеленского
Владимир Зеленский заявил, что на рассмотрение СНБО уже готовится вопрос о работе распространения онлайн-казино и неконтролируемости этой сферы. Он добавил, что видит в этом угрозу для безопасности Украины и нашего общества.
"Все возможности в этой сфере манипулировать людьми и вредить интересам общества должны быть и будут заблокированы", - сказал Зеленский.
Ранее сообщалось, что на фронте погиб воин с Черниговщины Григорий Мелащенко, который вернулся в Украину с заработков в начале полномасштабного вторжения и стал на защиту Родины.
Также ранее сообщалось, что на фронте погиб "украинский Эней", актер Фединчук. В борьбе с российскими захватчиками 22 января на фронте погиб боец ВСУ, 31-летний актер Ровенского драмтеатра Владимир Фединчук.
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