Вернулся в Украину и встал на ее защиту: на фронте погиб воин с Черниговщины

На российско-украинской войне погиб военный с Черниговщины Григорий Мелащенко. Мужчина вернулся с заработков в начале полномасштабного вторжения и встал на защиту Родины.
Родился Григорий в селе Лютовка в Черниговской области, но вскоре вместе с родителями переехал в Амурскую область, где и получил профессионально-техническое образование, пишет ЧЕline.
До полномасштабного вторжения мужчина работал за границей, но после начала новой агрессии РФ вернулся на Родину.
Мобилизовался в ряды ВСУ еще в марте 2023 года и проходил службу в должности механика-водителя воинской части А0414.
Пал Григорий в районе Тернов Краматорского района 12 января во время выполнения боевого задания.
У воина остались мать и сестра.
Как писал Главред, на передовой погиб доброволец из Болгарии Светослав Иванов Славков под позывным "Свет". Мужчина был фанатом футбольного клуба "Левски" (София). Иванов Славков воевал в рядах 40-го стрелкового отдельного батальона "Кодак" в Харьковской области.
Украинский актер театра и кино, режиссер-документалист Андрей Павленко погиб на фронте, защищая Украину от оккупанта.
Кроме того, в больнице Харькова в результате тяжелых ранений во время ракетного обстрела РФ города 2 января умерла 84-летняя актриса, заслуженная артистка Украины Виктория Тимошенко. Смерть звезды театра подтвердили коллеги по цеху.
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