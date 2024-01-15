Вернулся в Украину и встал на ее защиту: на фронте погиб воин с Черниговщины

Еще одна невосполнимая потеря для Родины на фронте.

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Григорий воевал с оккупантами с марта 2023 года / Коллаж Главреда. Фото: ua.depositphoto.com, cheline.com.ua

На российско-украинской войне погиб военный с Черниговщины Григорий Мелащенко. Мужчина вернулся с заработков в начале полномасштабного вторжения и встал на защиту Родины.

Родился Григорий в селе Лютовка в Черниговской области, но вскоре вместе с родителями переехал в Амурскую область, где и получил профессионально-техническое образование, пишет ЧЕline.

До полномасштабного вторжения мужчина работал за границей, но после начала новой агрессии РФ вернулся на Родину.

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Мобилизовался в ряды ВСУ еще в марте 2023 года и проходил службу в должности механика-водителя воинской части А0414.

Пал Григорий в районе Тернов Краматорского района 12 января во время выполнения боевого задания.

У воина остались мать и сестра.

Как писал Главред, на передовой погиб доброволец из Болгарии Светослав Иванов Славков под позывным "Свет". Мужчина был фанатом футбольного клуба "Левски" (София). Иванов Славков воевал в рядах 40-го стрелкового отдельного батальона "Кодак" в Харьковской области.

Украинский актер театра и кино, режиссер-документалист Андрей Павленко погиб на фронте, защищая Украину от оккупанта.

Кроме того, в больнице Харькова в результате тяжелых ранений во время ракетного обстрела РФ города 2 января умерла 84-летняя актриса, заслуженная артистка Украины Виктория Тимошенко. Смерть звезды театра подтвердили коллеги по цеху.

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