Отбивал российских оккупантов в Синьковке: на фронте погиб доброволец из Болгарии

На российско-украинской войне погиб доброволец из Болгарии Светослав Иванов Славков под позывным "Свет". Мужчина был фанатом футбольного клуба "Левски" (София).
О гибели "Света" сообщили в кругах украинских "ультрасовцев". Отмечается, что военный защищал позиции ВСУ в Синьковке, которую Россия бессмысленно забрасывает своим "пушечным мясом".
Иванов Славков воевал в рядах 40-го стрелкового отдельного батальона "Кодак" в Харьковской области.
Друзья Светослава вспоминают его теплыми словами и подчеркивают, что тот был настоящим воином.
"Светослав был фанатом "Левски" София, настоящим патриотом Болгарии и мужественным человеком, который в сложное для нас время отправился на помощь Украине. Его подвиг является священным для всей Европы, он является олицетворением героизма и преданности своим идеалам. Сочувствуем фанатскому движению "Левски" София, потерявшему своего собрата, мы благодарны за все, что вы делаете для нас", - говорится в сообщении "ультрасовцев".
Как писал Главред, украинский актер театра и кино, режиссер-документалист Андрей Павленко погиб на фронте, защищая Украину от оккупанта.
Кроме того, в больнице Харькова в результате тяжелых ранений во время ракетного обстрела РФ города 2 января умерла 84-летняя актриса, заслуженная артистка Украины Виктория Тимошенко. Смерть звезды театра подтвердили коллеги по цеху.
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