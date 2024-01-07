У Путина "хотят" уничтожить Украину, союзники должны помочь остановить РФ – Кулеба

Страна-оккупант Россия устроила террор Украины, вражеские силы пытаются ракетами и дронами разрушить города, сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Украина нуждается в усилении ПВО - Кулеба / Коллаж: Главред, фото: kongsberg.com, скриншот YouTube

Оккупанты агрессора России "стремятся" уничтожить Украину и атакуют мирные города. Они устроили террор, поскольку не могут захватить страну. Киеву нужна помощь стран-партнеров. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В ходе пресс-конференции с главой японского внешнеполитического ведомства Йоко Камикавой он рассказал о том, что Кремль в условиях провала планов по захвату Украины пытается и дальше терроризировать страну своими обстрелами. В такой ситуации государству нужна помощь стран-партнеров.

Также глава МИД Украины напомнил, что в ходе голосования Группы семи Япония пригласила на саммит в Хиросиме президента Владимира Зеленского. На той встрече было принято решение предоставить украинской армии истребители F-16.

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"Я проинформировал свою коллегу сегодня и о другой стороне войны, а именно о потребности Украины не только в самолетах, но и прежде всего в средствах противовоздушной обороны. Я отметил коллеге, что главная российская военная стратегия заключается в следующем: если ты не можешь что-то захватить, ты должен это полностью уничтожить. Поэтому ежедневно украинские города разрушают российские ракеты и дроны. Они не могут нас захватить, поэтому пытаются нас уничтожить", - сказал Кулеба.

Руководитель украинского МИД акцентировал внимание на том, что чем больше Украина получит ПВО, тем сильнее станет защита городов.

Перед началом пресс-конференции была объявлена воздушная тревога, по причине которой участники мероприятия переместились в укрытие. Министр иностранных дел Украины объяснил, что тревога связана с угрозой баллистики, и это еще одно напоминание о необходимости закрыть небо над страной.

"Мы с министром (Йоко Камикавой, - ред.) разделяем мнение, что Россия должна платить за свою агрессию своими деньгами. Это будет логично и закономерно, а также будет четким сигналом любому в мире о том, что если ты что-то разрушаешь, ты должен за это заплатить", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Война России против Украины

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