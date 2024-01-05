Ракеты достают по всей Украине: РФ готовит новый массированный удар – Силы обороны

Уровень ракетной опасности очень высок, украинцев призывают реагировать на сигналы воздушной тревоги.

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В Украине повышенный уровень ракетной опасности / Минобороны РФ

Страна-агрессор РФ в пятницу, 5 января, вывела в Черное море два надводных ракетоносителя с 16 "Калибрами", уровень ракетной опасности повышен.

"В Черном море по состоянию на сейчас два фрегата - "Макаров" и "Эссен" - надводные ракетоносители, совместное снаряжение которых до 16 "Калибров", - говорится в сообщении в Telegram Сил обороны юга.

Подчеркивается, что уровень ракетной опасности очень высок и призывают украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги.

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Угроза ракетного удара

"Это чрезвычайно высокий уровень ракетной опасности с моря. Обращаем внимание всех, что "Калибры" — это высокоточное оружие, которое может доходить до всей территории Украины. Надо быть очень внимательными к сигналам воздушной тревоги", — предупредила пресс-секретарь ОК "Пивдень" Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

По ее словам, оккупанты начали выводить ракетоносители в акваторию моря, а это может свидетельствовать о подготовке следующего ракетного удара.

"Будет он точечный или массированный — не столь принципиально. Мы наблюдаем, что соответствующую ракетную активность враг пытается держать и напряжение для систем противовоздушной обороны создает системное", — добавила Гуменюк.

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Удары РФ по Украине

Ранее сообщалось, что РФ массированно атакует Украину: в нескольких областях "прилеты", есть жертвы. Оккупанты ударили по Украине ракетами и дронами-камикадзе 2 января.

Напомним, утром 2 января в Киеве прогремели взрывы. Оккупанты запустили крылатые ракеты большой дальности типа Х-101/555/55. Также РФ ударила ракетами "Кинжал".

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в результате ракетной атаки зафиксировано падение обломков в нескольких районах.

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