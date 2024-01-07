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В России истерят из-за перспектив создания армии ЕС: Захарова "трясет газовой дубиной"

Яна Ставская
7 января 2024, 18:07
Захарова в резком тоне ответила на предложение главы МИД Италии по созданию единой европейской армии.
Захарова, ВСУ
Захарова устроила истерику / Коллаж: Главред, фото: фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, скриншот из видео

Пресс-атташе МИД России Мария Захарова снова устроила истерику. В этот раз скандальной российской чиновнице не понравилась идея Италии создать единую европейскую армию, чтобы пресекать конфликты на территории блока.

Сперва Захарова вспомнила о "беженцах и мигрантах", которыми сама же Россия умышленно "засыпает" европейские границы, а затем - впрочем ожиданно - напомнила Евросоюзу о российском газе.

"Да, совсем забыла. До формирования единой армии хорошо бы понять, на каком топливе она будет ездить и летать. А то потом прибудет в Брюссель американский президент и скажет, что он поднимет цены на топливо, если армия ЕС не нападёт на тех, на кого он укажет", - размечталась Захарова.

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В ЕС заговорили о единой "европейской армии" на фоне угрозы прямой войны с РФ

Глава МИД Италии Антонио Таяни высказался "за" создание единой европейской армии. К слову, соответствующее заявление появилось на фоне участившихся прогнозов о прямом столкновении стран ЕС с Россией в случае проигрыша Украины.

"Если мы хотим быть миротворцами в мире, нам нужны европейские вооруженные силы. И это фундаментальное предварительное условие для того, чтобы иметь возможность проводить эффективную европейскую внешнюю политику", - сказал он.

Скандалы с Захаровой

Ранее Главред писал, как путинистка опозорилась очередным объяснением нелегитимного российского законодательства. На вопрос, почему чиновники РФ используют термин "присоединение" захваченных украинских территорий, а не их "освобождение", Захарова обозвала эти территории "независимыми государствами".

Захарову высмеивают даже свои. В частности, пропагандист Евгений Сатановский прямым текстом обвинил Захарову в злоупотреблении алкогольными напитками. Кроме того, Сатановский отметил ее антисемитские взгляды.

Между тем, у Захаровой даже есть семья - муж и дочь по имени Марьяна. Кстати, Захарова вышла замуж сравнительно недавно. Ее фотосессия в стиле сельской свадьбы облетела тогда весь интернет. Еще бы, на одной из фотографий муж Захаровой похабно лижет ее шею, прямо на глазах у публики.

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Евросоюз война в Украине Италия МИД России Мария Захарова война России и Украины
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