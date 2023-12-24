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Боррель предупредил ЕС: Путин решил воевать до окончательной победы, мы должны готовиться

Яна Ставская
24 декабря 2023, 14:11
У Путина нет обратного пути. Победа России разрушит Евросоюз, считает Боррель.
Боррель, ВСУ
Боррель сделал важное заявление об Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Командование Объединенных Сил ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

В войне России и Украины на карту поставлено существование Евросоюза. Российского диктатора Владимира Путина не удовлетворят имеющиеся оккупированные территории Украины - он пойдет дальше, предупредил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Возможно, это тот момент, когда нам следует взглянуть на опасность, исходящую от большого государства, которое угрожает нашей демократии, которое угрожает самой Европе, а не только Украине. И если мы не изменим курс быстро, если мы не мобилизуем все наши возможности, это позволит Путину выиграть войну в Украине", - высказался Боррель в интервью The Guardian.

Боррель задался вопросом: что Европа может сделать, чтобы не допустить победы России.

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"Действительно ли мы готовы сделать все необходимое? Вот вопрос, который мы должны задать себе", - сказал он.

Более того, Боррель считает, что Путина не удовлетворит вариант оккупации только части Украины.

"Он не откажется от войны, особенно перед американскими выборами, которые могут представить ему гораздо более благоприятный сценарий. Поэтому мы должны готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение длительного времени. Путин решил продолжать войну до окончательной победы", - подчеркнул Боррель.

Как отметил Боррель, успех России зависит от привлечения на поле боя как можно большего числа людей. Но, несмотря на огромные потери в живой силе, Путин "по-прежнему готов сражаться, потому что у него нет обратного пути".

"Россия никогда не могла стать нацией. Это всегда была империя с царем, с Советами, а теперь и с Путиным. Это константа России и ее политическая идентичность и, как следствие, угроза для ее соседей - и особенно для нас", - констатировал Боррель.

"Победа" Путина и новая война

Пока Запад спорит насчет дальнейшей поддержки Украины, Россия воспользовалась имеющимися разногласиями в политических кругах и пошла в новое наступление на востоке и юге Украины.

Параллельно в западных странах все больше начали допускать победу Путина и делать пессимистические прогнозы о будущем целой Европы.

Недавно Bild писал, что уже зимой 2024/2025 года диктатор Владимир Путин может попытаться атаковать Европу в момент, когда США останутся без лидера после смены президента. Ссылаясь на данные, полученные в разведке, журналисты пишут о том, что речь идет о периоде смены власти в Белом доме – с ноября 2024 года и примерно до января 2025 года.

А немецкие аналитики DGAP писали, что заморозка войны в Украине приведет к нападению России на страны Балтии через шесть лет - когда Москва восстановит военную мощь.

Тем временем Россия продолжает склонять Украину к переговорам на своих условиях - с дальнейшей заморозкой военных действий, что позволит РФ собрать новое войско оккупантов и навсегда подчинить захваченные украинские территории.

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Евросоюз война в Украине Владимир Путин Жозеп Боррель война России и Украины
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