В Кремле сменили риторику относительно переговоров с Киевом: что это значит

Страна-агрессор РФ отходит от своей информационной операции, призванной симулировать интерес к диалогу.

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Дмитрий Песков прокомментировал возможность переговоров РФ и Украины / ​Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 22 отдельная механизированная бригада ​

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков недавно прямо заявил, что Россия не заинтересована в переговорах с Украиной о прекращении войны. Смена кремлевской риторики направлена на то, чтобы обвинить Киев в отказе от "разумных" переговоров. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны.

Аналитики ISW напоминают, что 20 декабря Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что вопрос переговоров с Россией в настоящее время "неактуален".

В ответ Песков заявил, что Кремль неоднократно сообщал об отсутствии "базы" для переговоров Украиной.

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"Мы действительно считаем, что тема переговоров сейчас не актуальна, и мы неоднократно повторяли, что для этих переговоров нет никакого базиса, никакого фундамента, нет никаких предпосылок для таких переговоров", - сказал он.

Ранее Кремль продвигал информационные операции, симулируя интерес к переговорам с Украиной, чтобы представить себя ответственной стороной и обвинить Киев в отказе от диалога.. Но теперь, как считают аналитики, агрессор отходит от этой информационной операции, придумывая какие-то новые цели.

Мирные переговоры РФ и Украины

Страна-агрессор РФ не отказалась от своих целей в Украине и не готова к переговорам с Киевом. Возможно Кремль планирует захватить больше, чем четыре области Украины. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Владимир Путин не собирается вести переговоры с Украиной до выборов президента США. Он чувствует себя очень уверенно, по сравнению с тем, каким был в прошлом году. Позицию, согласно которой лучше подписать плохое соглашение сейчас, чем потом еще худшее, следует отвергнуть. Об этом заявил бывший посол Штатов в России Майкл Макфол.

Ранее Путин назвал условие мира и намекнул, какой город в Украине хочет захватить. Во время "прямой линии" он сказал, что считает Одессу "русским городом" и заявил, что Москва собирается завершать войну только тогда, когда "достигнет своих целей".

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