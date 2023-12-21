Подтягивают резервы и наступают на юге: в ВСУ рассказали о "мясных" штурмах врага

Российские оккупанты стараются применять как можно меньше техники, чтобы уберечь ее.

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Россияне штурмуют украинские позиции на юге / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Российские оккупанты пытаются активно штурмовать пехотой позиции украинских военных на юге. Об этом в эфире телемарафона заявила глава объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

При этом россияне пытаются беречь свою технику и почти не используют ее. Однако даже штурмы пехотой делают ситуацию сложной, оккупанты пытаются вытеснить украинских военных с занятых позиций.

Российским оккупантам не удается продвинуться вперед. Они несут серьезные потери и отступают.

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"Они все чаще используют именно пеший способ штурма, экономя, очевидно, на технике, потому что даже социальные сети уже полны горящей техникой врагов, где мы отчитываемся о том, как отрабатывают наши мастера ландшафтного дизайна на дальнобойной артиллерии и корректируют вражеское количество на том отрезке. Но все же надо осознавать, что их там действительно много, они представлены несколькими десятками тысяч личного состава и сотнями единиц техники", - говорит Гуенюк.

Ситуация на этом направлении очень ожесточенная и сложная. Россияне пытаются маневрировать силами и ресурсами, которые есть у них на левом берегу. Они подтягивают силы, однако пока не наблюдают формирование ударных или штурмовых подразделений.

"Поэтому можем говорить, что они рассчитывают пока гнать силы, которые у них есть в наличии", - добавила она.

Ситуацию осложняет и то, что оккупанты применяют тактическую авиацию и сбрасывают управляемые авиабомбы.

Война в Украине

Ранее сообщалось о том, что ВСУ пытаются продвигаться на двух направлениях. Украинские войска продолжали несколько наземных операций, сообщает Институт изучения войны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бронеколонны РФ пошли на штурм. Российские бронегруппы второй день подряд штурмуют позиции ВСУ в районе Синьковки.

Как сообщал Главред, Россия не только пытается захватить новые территории в Украине, но и хочет подорвать международную поддержку для Украины. По словам представителя разведки Минобороны Андрея Юсова, Кремль активно направляет усилия на создание впечатления безнадежности украинского сопротивления и пытается утвердить "невозможность победы" для Украины.

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