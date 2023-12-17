ВСУ пытаются продвигаться на двух направлениях: в ISW раскрыли подробности

Украинские войска продолжали несколько наземных операций, сообщает Институт изучения войны.

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ВСУ отражают вражеские атаки / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

В районе Работино Запорожской области украинские войска продолжали контрнаступательные действия, однако ни одного подтвержденного продвижения не зафиксировано.

Как заявляли в минобороны РФ, оккупанты якобы отразили украинские штурмы вблизи Работино и Вербового, говорится в отчете американского Института изучения войны.

При этом геолокационные кадры за 15 декабря показывают, что российские силы могли добиться незначительных успехов северо-западнее Вербового.

видео дня

В свою очередь украинский Генштаб сообщил, что ВСУ отразили по меньшей мере 8 российских атак к западу от Новопокровки и к югу от Работино.

/ understandingwar.org

Кроме того, украинские войска продолжали наземные операции на восточном (левом) берегу Херсонской области 16 декабря. По сообщениям российских военных пропагандистов, украинские силы пытались продвинуться к лесным массивам близ Крынок 15 и 16 декабря и что в этом районе продолжаются тяжелые бои.

Ситуация на Донбассе

Отмечается, что 16 декабря российские войска провели локализованные наступательные операции вблизи Бахмута и подтвердили наступление. Геолокационные кадры, опубликованные 16 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к северу от Хромового (непосредственно к западу от Бахмута).

В ISW добавили, что 16 декабря российские войска вели наступательные действия вблизи Авдеевки и подтвердили наступление. Геолокационные кадры, опубликованные 15 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к западным окраинам промышленной зоны к юго-востоку от Авдеевки.

/ understandingwar.org

Война в Украине

Ранее сообщалось о том, что ВСУ резко меняют стратегию войны и ставят новую цель. Украина переориентируется на оборону и нанесение максимального урона оккупантам, пишет Bild.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бронеколонны РФ пошли на штурм. Российские бронегруппы второй день подряд штурмуют позиции ВСУ в районе Синьковки.

Как сообщал Главред, Россия не только пытается захватить новые территории в Украине, но и хочет подорвать международную поддержку для Украины. По словам представителя разведки Минобороны Андрея Юсова, Кремль активно направляет усилия на создание впечатления безнадежности украинского сопротивления и пытается утвердить "невозможность победы" для Украины.

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