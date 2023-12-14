Последние атаки России - это что-то новенькое: эксперт объяснил тактику МиГ-31К

Украинцев предупредили, что РФ уже не откажется от такой тактики и будет применять ее в дальнейшем.

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РФ атаковала украинские города ракетами / Коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/astrapress

Российские Миг-31К с "Кинжалами" являются инструментами стратегической неопределенности. По словам эксперта Defense Express Ивана Киричевского, отныне стали неуместными предложения пересмотреть уведомление воздушных тревог из-за взлета Миг-31К под предлогом "не парализовать экономику".

"К сожалению, это такое что-то новенькое от московского оккупанта. Первый вывод, который из этого следует, скажем так, если кто-то снова предложит: а давайте мы во время взлетов МиГ-31К будем просто зонировать тревогу, чтобы не парализовать жизнь всей страны - это как выражение мата на светских мероприятиях", - сказал Киричевский в эфире Эспрессо.

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Далее Киричевский цитирует самих россиян, называвших эти самолеты "инструментами стратегической неопределенности".

"Они даже эту концепцию стратегической неопределенности воплотили сегодня, когда казалось бы сначала там даже две были ложные тревоги, а потом два подряд пуска ракет. Скажем так, нужно полностью дождаться всех данных от Воздушных сил, потому что возможно масштаб ущерба больше", - добавил эксперт .

Киричевский подчеркнул, что ранее не замечал такой тактики противника и таких пусков "Кинжалов". Впрочем, россияне, уверен эксперт, "будут постоянно проводить такие массированные атаки".

Кто такой Иван Киричевский Иван Киричевский – журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах.

Россияне атаковали Украину ракетами

Днем, 14 декабря, в Киеве и Староконстантинове прогремели мощные взрывы. Накануне Воздушные силы предупредили граждан о пусках ракет в направлении столицы.

По Староконстантинову РФ ударила ракетой "Кинжал", подтвердил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Предварительно утверждалось, что все пуски ракет были в сторону Староконстантинова. Там же сообщается, что перед этим оккупанты пошли на обман - ошибочно сообщали о пусках, но затем добавили еще один борт, в конце концов совершив пуски ракет после отбоя тревог по Украине.

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