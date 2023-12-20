РФ ускорит свое наступление: в США сказали, когда и где усилятся атаки оккупантов

Российские оккупанты могут ускорить свое наступление зимой. Это произойдет уже в конце января - начале февраля. Об этом во время брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Он отметил, что это наступление ускорится на востоке - в районе Авдеевки. Кирби добавил, что оккупантов не остановит даже выделение помощи Украине.
В то же время он акцентирует внимание на том, что в вопросе переговоров получилось достичь "определенного прогресса".
"Мы хотим получить это финансирование как можно скорее. Похоже, это произойдет где-то в январе, но чем раньше – тем лучше", - добавил Кирби.
Он напомнил, что в США остались средства лишь на один пакет военной помощи.
Военная помощь Украине от США
У Минобороны США до 30 декабря закончатся деньги, которые тратятся на замену оружия, что поставляется Украине. Свободных средств пока не будет, поскольку Конгресс пока так и не проголосовал за выделение дополнительных денег на финансирование военной помощи Киеву.
В начале декабря Сенат США заблокировал начало дебатов касательно законопроекта о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню. Камнем преткновения стали требования республиканцев внести в документ более жесткий комплекс мер по защите южной границы с Мексикой.
Как пишет The Hill, сенаторы от Республиканской и Демократической партий достигли определенного прогресса в переговорах и положительно оценивают их направление в вопросе мер по борьбе с нелегальной миграцией на американской границе. Однако законодатели дают разные оценки касательно сроков окончательного соглашения.
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