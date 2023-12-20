РФ ускорит свое наступление: в США сказали, когда и где усилятся атаки оккупантов

Российские оккупанты могут увеличить количество своих атак уже в январе-феврале.

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Российские оккупанты усилят свои атаки на фронте / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Российские оккупанты могут ускорить свое наступление зимой. Это произойдет уже в конце января - начале февраля. Об этом во время брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что это наступление ускорится на востоке - в районе Авдеевки. Кирби добавил, что оккупантов не остановит даже выделение помощи Украине.

В то же время он акцентирует внимание на том, что в вопросе переговоров получилось достичь "определенного прогресса".

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"Мы хотим получить это финансирование как можно скорее. Похоже, это произойдет где-то в январе, но чем раньше – тем лучше", - добавил Кирби.

Он напомнил, что в США остались средства лишь на один пакет военной помощи.

Военная помощь Украине от США

У Минобороны США до 30 декабря закончатся деньги, которые тратятся на замену оружия, что поставляется Украине. Свободных средств пока не будет, поскольку Конгресс пока так и не проголосовал за выделение дополнительных денег на финансирование военной помощи Киеву.

В начале декабря Сенат США заблокировал начало дебатов касательно законопроекта о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню. Камнем преткновения стали требования республиканцев внести в документ более жесткий комплекс мер по защите южной границы с Мексикой.

Как пишет The Hill, сенаторы от Республиканской и Демократической партий достигли определенного прогресса в переговорах и положительно оценивают их направление в вопросе мер по борьбе с нелегальной миграцией на американской границе. Однако законодатели дают разные оценки касательно сроков окончательного соглашения.

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