"Зиму ожидаем очень тяжелую": в Госдепе отреагировали на слова Зеленского о поддержке США

Исполнительные власти США дали конкретно понять, что поддерживают Украину, но решение должен принимать Конгресс, заявили в Госдепе.

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В Госдепе прокомментировали вчерашнее заявление президента Украины Владимира Зеленского / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Исполнительные власти США дали понять, что поддерживают Украину, но окончательное решение по выделению официальному Киеву помощи должен принимать Конгресс. Об этом заявил спикер Госдепа США Мэтью Миллер.

Спикер прокомментировал вчерашнее заявление президента Украины Владимира Зеленского, который выразил уверенность в поддержке Украины со стороны США.

"Мы (исполнительная власть США - Главред) абсолютно поддерживаем Украину. Мы абсолютно готовы поддержать дополнительное финансирование для Украины. У нас остался один пакет, который мы можем предоставить Украине в этом году, и после этого мы исчерпаем наши возможности предоставления дополнительной помощи в сфере безопасности, поэтому я думаю, что это вопрос в Конгресс США", - сказал он.

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Миллер особо отметил, что Конгресс должен определиться по Украине до конца нынешнего года, поскольку впереди тяжелый зимний период.

"Мы хотим, чтобы он (запрос президента США - Главред) был принят до конца этого года. Это остается нашей целью и нашим приоритетом. Конгрессу придется решить, собираются ли они поддерживать Украину и предоставлять финансирование, необходимое для противостояния российскому вторжению, поскольку мы вступаем в зиму, которая, как мы ожидаем, будет очень тяжелой, или они не планируют это делать", - подытожил спикер Госдепа США.

Помощь западных союзников для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ближайшие дни Украина и Великобритания подпишут десятилетний пакт о безопасности, в рамках которого Великобритания предоставит свой военно-морской опыт для поддержки Украины в контроле за Черным морем.

До 30 декабря в Минобороны США закончатся средства, которые тратятся на замену оружия, посылаемого Украине. Пока нет дополнительных средств, поскольку Конгресс еще не проголосовал за выделение денег на финансирование военной помощи Киеву.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден готов к компромиссам с республиканцами относительно безопасности границы и миграционной политики США, чтобы избежать блокирования принятия дополнительной помощи для Украины.

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