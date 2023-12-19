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"Байден готов к компромиссам": в Белом доме сделали важное заявление о помощи Украине

Алёна Воронина
19 декабря 2023, 08:31
Деньги на помощь Украине почти иссякли, поэтому необходимо принять новый пакет, заявили в Белом доме.
'Байден готов к компромиссам': в Белом доме сделали важное заявление о помощи Украине
В Белом доме сделали важное заявление о помощи Украине/ коллаж: Главред, фото: Белый дом, Посольство Украины в США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден готов идти на компромиссы с республиканцами в вопросе безопасности границы и миграционной политики США, чтобы они не блокировали принятие дополнительной помощи Украине.

В настоящее время в Сенате США ведутся активные дискуссии, и Белый дом участвует в этих обсуждениях. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Укринформ.

"В течение выходных состоялись активные дискуссии, и мы, со стороны Белого дома, участвуем в этих обсуждениях", – прокомментировал Кирби ход переговоров между республиканцами и демократами.

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Он подчеркнул, что очень нужно добиться прогресса в этих дискуссиях, ведь средства на помощь Украине почти иссякли.

"Как сказал президент, важно продвигаться вперед, и он готов вести добросовестные переговоры, он также готов идти на компромиссы как в вопросах (миграционной – ред.) политики, так и в вопросах безопасности границы", – отметил Кирби.

Помощь Украине от США

Напомним, издание The Hill ранее сообщало, что в Сенате США добились прогресса в переговорах. Потенциальная сделка по границе может быть заключена уже на этой неделе. Затем предстоит нелегкая борьба в Палате представителей.

Украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова сказала, что в бюджете США уже не осталось денег на финансовую и другие поддержки Киева. Дипломат отмечает, что сейчас в американском бюджете не осталось средств на гуманитарную, финансовую, энергетическую поддержку Украины. А официальному Киеву нужны от официального Вашингтона все возможные программы помощи.

В Bloomberg сообщали, что у Пентагона закончатся денежные средства на помощь Украине уже до конца месяца. Дополнительных денег пока нет, поскольку Конгресс Штатов не принял нужного решения.

Глава МВФ Кристалина Георгиева отмечала, что из-за дефицита финансирования украинская экономика может продержаться всего несколько месяцев. Она призвала как можно быстрее разблокировать десятки миллиардов долларов для Киева.
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