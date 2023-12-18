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Украинская экономика продержится несколько месяцев: в МВФ дали неутешительный прогноз

Ангелина Подвысоцкая
18 декабря 2023, 18:28
Украине необходимо финансирование от ЕС и США. Эти пакеты помощи сохранят стабильность.
экономика, Кристалина Георгиева
Без финансирования экономика Украины может выстоять всего несколько месяцев / коллаж: Главред, фото: Википедия, pixabay

Из-за дефицита финансирования украинская экономика может продержаться всего несколько месяцев. Глава МВФ Кристалина Георгиева призвала как можно быстрее разблокировать десятки миллиардов долларов для Киева. Об этом сообщает Financial Time.

Украинская экономика сейчас находится под угрозой из-за того, что США и ЕС до сих пор не приняли решение о выделении Киеву новых пакетов помощи.

"Важно не затягивать этот период, потому что тогда на Украину будет оказываться большее давление с целью приспособления ... Именно в то время, когда страна повернула в сторону лучших перспектив для экономики ... Работа в США и Европе (над пакетами помощи - ред.) будет продолжаться. В конце концов, я не теряю оптимизма, что они обеспечат финансирование", - сказала Георгиева.

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Сейчас Украина нуждается в 41 миллиард долларов бюджетной поддержки на следующий год. В Украине макрофинансовые показатели были "сильнее, чем ожидалось" и превысили прогноз роста экономики на 2023 до 4,5%. Ожидается, что в 2024 году этот показатель повысится еще на 3-4%.

В то же время отсутствие поддержки может сделать ситуацию нестабильной.

"Они приняли жесткие меры для сохранения макроэкономической и финансовой стабильности. МВФ сделал свою часть работы, мы очень глубоко сотрудничаем с Украиной. Нам нужно, чтобы партнеры Украины сделали свою часть - как США, так и Европа", - говорит Георгиева.

Военная помощь Украине от США

Руководитель Белого дома Джо Байден ранее заявил о готовности к сделке с республиканцами по вопросу границы с Мексикой, чтобы они прекратили блокировать пакет помощи Украине. По его словам, в такой ситуации Киев не должен становиться заложником американских обстоятельств.

14 декабря в администрации Байдена сказали, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон не поддержал инициативу лидера демократов в Сенате Чака Шумера по поводу продления работы Конгресса на неделю. Законодатели могли уйти на каникулы без утверждения помощи Украине.

США исчерпали бюджет помощи Украине, сказала спикер Белого дома Карин Жан-Пьер. В частности, Штаты потратили 96% денег, которые предназначены на покупку военного оборудования для Пентагона на замещение тех вооружений, которые американцы передают Киеву. Остальная сумма будет потрачена уже в декабре.

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