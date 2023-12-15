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Самая главная проблема для Байдена: эксперт проанализировал визит Зеленского в США

Юрий Берендий
15 декабря 2023, 18:30
Валерий Клочок отметил, что президент США Джо Байден увидел, что Украина становится партнером, с которым можно говорить и проводить совместные операции.
Самая главная проблема для Байдена: эксперт проанализировал визит Зеленского в США
Эта проблема станет серьезным вызовом для США / Коллаж Главред, фото: офис президента

Задача президента Украины Владимира Зеленского в ходе визита в США было скорее не навредить. И, кажется, ему это удалось. Об этом в интервью Главреду сообщил политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

"Надо трезво смотреть на ситуацию и учитывать, что внешняя политика Соединенных Штатов Америки и, в частности, Байдена, заключается в объединении НАТО и формировании антипутинской коалиции. Это - комплекс проблем, которыми он занимается уже десятки лет еще со времен Советского Союза. Байден остается неизменным именно во внешней политике распространения демократии в мире", - отмечает Валерий Клочок.

По его словам, Соединенные Штаты имеют несколько неуспешных случаев, таких как войны в Ираке, Афганистане и Вьетнаме, которые стали трудными вызовами и оставили неизлечимые следы в памяти американцев из-за больших потерь человеческих жизней и финансовых трудностей.

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"Украина стала продолжением этой внешней политики США, и независимо от того, является ли республиканец, или демократ президентом, он несет ответственность за это. Эта ситуация - серьезный вызов для имиджа США как мирового лидера со времен Второй мировой войны. Именно во времена Рузвельта США сыграли ключевую роль в уничтожении гитлеровской Германии, и сразу же получили новый вызов в виде СССР. Тогда США понимали, что ситуация не может быть решена иначе, но для Байдена быть успешнее его предшественников в войнах с Ираком и Афганистаном тоже является проблемой. Для него победа в Украине - это победа Соединенных Штатов Америки", - отмечает эксперт.

Эксперт делает вывод, что эта задача может оказаться непростой для США и может не завершиться в 2024 году. Тем не менее, Байден рассматривает её как свою миссию и пытается внести максимальный вклад.

"Самой главной проблемой, с которой он сейчас столкнулся, является неготовность НАТО сопротивляться. США, которые на протяжении многих лет проводят с европейцами политику принуждения к изменению политики укрепления обороноспособности, все время сопротивлялись. С началом вторжения России ситуация немного сдвинулась с места на фоне катастроф, которые произошли в Украине в Буче, Ирпене, Изюме, и риторика в ЕС начала меняться. Похожая история была и на Ближнем Востоке, где Европа долго терпела (а фактически финансировала) ХАМАС", - добавляет Валерий Клочок.

В ответ на вопрос убедил ли Зеленский Байдена, эксперт отметил, что скорее, Байден увидел, что Украина становится партнером, с которым можно говорить и проводить совместные операции.

"До сих пор мы не видели мощных войск в ЕС, но они нужны, потому что угроза значительно ближе, чем кажется. Байден стал заложником своей амбициозной цели, но как политик мирового уровня он делает последовательные шаги и допускает ошибки. Факт присутствия Зеленского был важным прежде всего для Байдена, и хорошо, что лидеры поладили. Ведь Зеленский говорил о 2/3 американской поддержки, которая остается в США, и это те тезисы, которые сейчас активно продвигает Белый дом, чтобы убедить общество Соединенных Штатов Америки, что они инвестируют не в Украину или Европу, а в себя. Тем более, что война к США ближе, чем кажется, потому что у них и под боком хватает врагов - чего только стоит Куба. И в этом смысле Зеленский своим присутствием помог Байдену", - резюмировал Валерий Клочок.

Помощь США для Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что президент США Джо Байден выражает большую симпатию к Украине, а их недавнее общение с украинским лидером Владимиром Зеленским было очень теплым.

Джо Байден оформил распоряжение о назначении нового пакета военной помощи для Украины на сумму 200 миллионов долларов.

Кроме того, президент Соединенных Штатов выразил поддержку желанию Украины победить в конфликте с Россией, указав, что будущее страны связано с возможным вступлением в НАТО.

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