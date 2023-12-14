Европа способна покрыть потребности Украины, помощь от США с опозданием не станет катастрофой, считает эксперт.

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Помощь Украине от Запада в 2024 году будет равнозначной бюджету РФ на оборону - Клочок / Главред

Конгресс США, который уже несколько месяцев пытался проголосовать за законопроект о выделении Украине 61 миллиарда долларов помощи, ушел на каникулы и так и не рассмотрел этот вопрос. Американские конгрессмены-республиканцы так и не решились прислушаться ни к аргументам президента США Джо Байдена, ни к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который совершил визит в США в попытке уговорить законодателей США выделить помощь Украине до нового года.

В интервью Главреду политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "башня" Валерий Клочок рассказал, почему визит Зеленского в США был важным для Байдена, как Европа может перекрыть задержку с предоставлением помощи от Штатов, и почему у Украина еще есть шанс выйти на переговоры с Россией на выгодных условиях.

Как бы вы охарактеризовали этот визит Зеленского в США - о чем он свидетельствует и насколько удачен для нас?

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Прежде всего, я бы говорил о перезагрузке отношений Соединенных Штатов Америки и Украины. Мы имеем совершенно другую риторику в дипломатическом общении с Белым домом и выходим на позицию, когда 2024 год будет проходить совместно с США. В частности, он будет показательным в планировании совместных действий, касающихся укрепления обороноспособности Украины и проведения реформ. В течение этого года Белым домом было сделано несколько очень интересных кадровых назначений. Во-первых, был назначен спецпредставитель Пентагона по контролю за вооружением. Во-вторых, назначили спецпредставителя по вопросам реформ, которая занимается созданием привлекательного инвестиционного климата (в первую очередь - для американских инвестиций). И, в-третьих, недавно было заявление о назначении генерала, представителя от Пентагона, который будет заниматься совместным планированием военных операций с Украиной. Исходя из тех возможностей и ресурсов, которые сегодня есть у США и других союзников по НАТО, это переводит нас на новый уровень отношений со Штатами.

Если принимать во внимание визит Зеленского на Генассамблею ООН в Нью-Йорке в сентябре, там он тоже встречался с Байденом и имел разговор с конгрессменами. Мы помним очень неприятный осадок от того визита – это и скандал с поляками, и разговор на повышенных тонах с республиканцами. Тогда все видели нервозное лицо Зеленского, но по итогам этих встреч риторика совершенно другая. Мы перешли от риторики требований к риторике дипломатического диалога по очень серьезным стандартам, по крайней мере, в публичном плане. Это означает, что мы находимся в одном фарватере с США, и это очень хорошо, потому что нам не нужны недоразумения.

Я неоднократно говорил о том, что не стоит перекладывать ответственность на Украину по вопросу выделения военной и финансовой помощи Украине на следующий год, который тормозится в Конгрессе США, потому что это – внутриамериканская история. Сенатор Линдси Грэм после встречи с Зеленским заявил, что проблема не в нас, а в Белом доме. Если Зеленский хочет получить помощь, то надо убеждать Байдена, чтобы ее выделили. То же самое касается Израиля, Тайваня и других регионов, с которыми сотрудничают Штаты в вопросе безопасности. Украина стала одним из таких регионов, и, фактически, мы приближаемся к формату стратегического партнера. И это очень большое достижение. Ибо большей предосторожностью было то, что Америка махнет рукой и скажет: "Разбирайтесь сами и работайте с Европейским союзом". А учитывая инфантильную политику ЕС в части безопасности от России, получение такого мощного сигнала о перезапуске военно-промышленного комплекса в Украине является хорошим знаком. Ведь здесь стоит вопрос о поступлении американских денег в украинский оборонный комплекс. То есть американцы заинтересованы в этом, но будут делать это на своих условиях. Визит Зеленского был для них подтверждением того, что у Украины есть способности и понимание такого сотрудничества.

Брифинг после встречи двух президентов был сухим, но там прозвучала фраза, которой ждали все украинцы, о согласии Байдена на требования республиканцев в обмен на помощь Украине. Байден пошел на потерю политических дивидендов, но, все-таки, помощь будет.

О чем свидетельствуют заявления Байдена на итоговой пресс-конференции – удалось ли Зеленскому убедить Белый дом в оказании дальнейшей помощи Украине?

Не думаю, что Зеленский ставил перед собой именно такую задачу. Здесь, скорее, была задача не навредить. И, кажется, нам удалось. Тем более, даже политическая дискуссия внутри Украины до определенной степени формировала позицию украинской делегации и Зеленского в том числе. Поэтому, если брать во внимание общение Зеленского в закрытом режиме с сенаторами, здесь мало что зависело от разговора Зеленского с Байденом. Надо трезво смотреть на ситуацию и учитывать, что внешняя политика Соединенных Штатов Америки и, в частности, Байдена, заключается в объединении НАТО и формировании антипутинской коалиции. Это - комплекс проблем, которыми он занимается уже десятки лет еще со времен Советского Союза. Байден остается неизменным именно во внешней политике распространения демократии в мире.

У Америки есть несколько неудачных кейсов - войны в Ираке, Афганистане и Вьетнаме. Это тяжелые воспоминания для всех американцев, ведь во время всех этих войн были огромные человеческие и финансовые потери. Украина стала продолжением этой внешней политики США, и независимо от того, является ли республиканец или демократ президентом, он несет ответственность за это.

Эта ситуация - серьезный вызов для имиджа США как мирового лидера со времен Второй мировой войны. Именно во времена Рузвельта США сыграли ключевую роль в уничтожении гитлеровской Германии, и сразу же получили новый вызов в виде СССР. Тогда США понимали, что ситуация не может быть решена иначе, но для Байдена быть более успешным, чем его предшественники в войнах с Ираком и Афганистаном, тоже является проблемой. Для него победа в Украине - это победа Соединенных Штатов Америки.

Но ясно, что эта история не будет простой для США и может не закончиться в 2024 году. Впрочем, Байден видит для себя задачей сделать для этого максимально многое. Самой главной проблемой, с которой он сейчас столкнулся, является неготовность НАТО сопротивляться. США, которые на протяжении многих лет проводят с европейцами политику принуждения к изменению политики укрепления обороноспособности, все время подвергались сопротивлению. С началом вторжения России ситуация немного сдвинулась с места на фоне катастроф, которые произошли в Украине в Буче, Ирпене, Изюме, и риторика в ЕС начала меняться. Похожая история была и на Ближнем Востоке, где Европа долго терпела (а фактически финансировала) ХАМАС.

Убедил ли Зеленский Байдена? Скорее, Байден увидел, что Украина становится партнером, с которым можно говорить и проводить совместные операции. До сих пор мы не видели мощных войск в ЕС, но они нужны, потому что угроза значительно ближе, чем кажется. Байден стал заложником своей амбициозной цели, но как политик мирового уровня он делает последовательные шаги и допускает ошибки. Факт присутствия Зеленского был важным, в первую очередь, для Байдена, и хорошо, что лидеры поладили. Ведь Зеленский говорил о 2/3 американской поддержки, которая остается в США, и это те тезисы, которые сейчас активно продвигает Белый дом, чтобы убедить общество Соединенных Штатов Америки, что они инвестируют не в Украину или Европу, а в себя. Тем более, что война к США ближе, чем кажется, потому что у них и под боком хватает врагов – чего только стоит Куба. И в этом смысле Зеленский своим присутствием помог Байдену.

Как может выглядеть помощь Украине от США в 2024 году?

Западные политики и стратеги, как правило, разрабатывают несколько планов, и нам тоже стоит работать по такой схеме. Учитывая то, что у нас есть негативная история с голосованием в США, я вижу в этом колоссальные возможности и перспективы, которые дадут нам больше пользы, чем негатива. Ранее я упоминал о инфантильности Европейского союза, и именно эта политическая баталия республиканцев и демократов в Конгрессе заставила Европу задуматься о том, что будет, если Конгресс США вдруг не выделит средства.

Обратите внимание - Европа сейчас активно апеллирует к Конгрессу. Боррель, понимая критическую ситуацию в Конгрессе, заявил, что Украине будет очень сложно без этой помощи, и американцами даже уже были проведены переговоры с Германией и Японией, которые вдвое увеличили финансирование для Украины на следующий год. Также принято решение о выделении десяти миллиардов евро для Венгрии, которая шантажирует Европейский союз, и это откроет финансирование 50 млрд евро для Украины на ближайшие три года. К тому же, это запустило серьезную дискуссию о конфискации замороженных активов России, потому что до сегодняшнего дня ни одного доллара из этих активов не поступило. Зато накануне был согласован план, согласно которому Украине передадут 15 миллиардов евро прибыли от замороженных активов. Согласно этим заявлениям, ЕС в следующем году может дать Украине не менее 50-60 миллиардов евро. И это без помощи США.

Если бы США выделили бы эту помощь, Евросоюз и в дальнейшем бы занимался вопросами параллельного импорта, которым грешит через третьи страны. А теперь они понимают, что Россия не отступает, объявила затяжную войну и дала понять, что будет истощать Запад. Соответственно, их ждет опасность перед их границей. И уже тогда, когда, например, произойдет атака на страну НАТО (а такие факты уже были в Польше и Румынии, но они это "съели"), война придет к ним домой. Сама Европа не может всех обогреть - ее ВВП достигает около 20 триллионов евро, тогда как у США – более 25. Конечно, Евросоюз, поскольку он способен в финансовом плане, мог бы заниматься своей оборонной промышленностью, но в ЕС нет единства.

Для Украины деньги будут. Но если это произойдет позже, в этом нет большой катастрофы. Конечно, это создаст серьезные неудобства, однако главное, что у ЕС есть понимание по привлечению к усилению обороноспособности.

Если гипотетически произойдет уменьшение помощи со стороны Запада, как это повлияет на ход войны – как долго она будет продолжаться при таких условиях?

Я не вижу сценария сокращения финансирования, потому что мы можем собирать деньги из разных мест. Не обязательно мы должны идти в США или Европу. Есть и другие доноры - облигации внутригосударственного и внешнепосударственного займа, кредиты. Сегодня нам не хватает 41 миллиарда долларов. Давайте вспомним 2022 год, когда было очень сложно, и мы уже имеем официальную информацию Нацбанка об эмиссии. Украина владеет золотовалютными резервами в размере 40 миллиардов. Надо учитывать, что Россия готова выделить в 2024 году на свою оборонку 100 миллиардов долларов дополнительно. Соответственно, мы должны иметь не меньше, а учитывая все имеющиеся данные, именно из этой цифры мы и исходим.

Есть еще один симметричный момент в отношении россиян - Министерство финансов Соединенных Штатов Америки объявило о новом санкционном пакете, который касается 150 юридических и физических лиц стран, занимающихся параллельным импортом в Россию: Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Швейцарии, Сингапура, Кыргызстана, Таджикистана и Мальдив. Это - очень важный удар, ведь если ВПК России не будет получать товаров, которые необходимы ей для модернизации бронированной техники, изготовления снарядов, то, соответственно, у нее не будет способности продолжать интенсивную войну против Украины.

К тому же, в течение последних месяца-полутора существенно упали цены на нефть в мире. Учитывая, что Саудовская Аравия не выходила на рынок. Буквально недавно кремлевская делегация с кем-то, похожим на Путина очень быстро съездила в ОАЭ, вероятно, для достижения договоренности о сдерживании добычи нефти. Но цены упали, и доходы РФ от продажи нефти существенно проседают. Поэтому даже если иметь два-три чемодана денег, но нельзя приобрести себе товаров, необходимых для поддержки военных действий, то вопрос продолжения войны становится риторическим.

Россияне не могут использовать все и сразу – они, конечно будут пытаться бить по Украине, Киеву, но учитывая то, как они били по нам в прошлом году, и уже в декабре мы не имели ни света, ни связи, сейчас это означает, что военные способности России уменьшились. Мобилизационного ресурса, конечно, у них до сих пор много, но ведь и с этим работают. На вооружение Соединенных Штатов Америки пришли новые снаряды для систем HIMARS, поэтому для нас будут более доступными ATACMS. Сейчас идет речь о предоставлении нам дальнобойной артиллерии, то есть уже речь идет о том, как мы нелинейными методами будем ослаблять Россию. То есть здесь вопрос не только в деньгах, а в общем стратегическом планировании.

Насколько я поняла из ваших слов, в принципе есть вариант завершения горячей фазы в 2024 году?

Мы переходим в очень серьезную оборону на отдельных участках фронта – строятся фортификационные сооружения, а это значит, что изменились тактические и стратегические задачи военного руководства. То есть на одних участках мы будем укрепляться и не допускать распространения сил врага, а на других могут быть нанесены удары. Кстати, Зеленский на брифинге с Джо Байденом отметил, что Украина фактически взяла под контроль Черноморский регион. Россия сегодня потеряла там доминирование - это надо признать, и РФ не может оказать сопротивления нашему зерновому коридору.

С Россией не хотят разговаривать – обратите внимание на демарши во время саммита ОБСЕ со стороны США и Европы. Никто тогда не захотел общаться с Лавровым, и из этого я делаю вывод о формировании ситуации для ослабления России. То есть когда в определенный момент посыплется их конструкция, потому что не будет ресурса держать линию фронта. Если, например, на юге удастся успешно выполнить военную операцию, то, конечно же, ситуация на других участках фронта существенно изменится.

Сейчас на поле боя формируется ситуация, которая позволит нам либо выйти на переговоры с Россией на своих условиях, либо приведет к необратимым процессам в РФ. Не случайно я отметил, что Кремль возил в Саудовскую Аравию кого-то похожего на Путина. Они очень долго тянули с объявлением об участии Путина в выборах, сейчас запустили активную медийную кампанию и буквально повсюду возят его и показывают, что Путин будет новым президентом РФ. Но рядом с этим Патрушев ездит по миру и подписывает договоры.

Режим в РФ пытается сохраниться, но он понимает свою катастрофичность. Потому что он дошел до того предела, когда отступить нельзя – Путин и его окружение слишком загрязнили себя в войне.

Кто такой Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "башня", председатель благотворительного фонда "Новая дорога". С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2016 по 2018 год - председатель центрального Исполнительного комитета всеукраинской партии. С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии. С 2010 года – до сих пор - основатель, директор частного предприятия. С 2005 по 2006 год - главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва. 2005 год (с марта по октябрь) – начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга. С 2004 по 2005 годы – пресс-секретарь депутатской группы В Верховной Раде Украины IV созыва. С 2003 по 2004 годы – инспектор отдела образования районной государственной администрации.

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