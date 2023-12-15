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Кулеба откровенно рассказал об отношениях Байдена и Зеленского

Анна Ярославская
15 декабря 2023, 10:54
Между Джо Байденом и Владимиром Зеленским сложились очень теплые доверительные отношения, заявил глава МИД Украины.
Дмитрий Кулеба, Зеленский, Байден
Недавняя встреча президента Байдена и Зеленского была очень теплой, сказал Кулеба / Коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что президент США Джо Байден очень любит Украину, а его недавняя встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским была очень теплой.

"Встреча была очень теплой, поскольку президент Байден – это человек, который любит Украину искренне, она в его сердце", – сказал Кулеба в эфире программы Сніданок з 1+1.

По словам главы МИД, между Байденом и Зеленским сложились очень теплые доверительные отношения.

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"Война – это такая вещь, которая друзей превращает в братьев", – сказал он.

Визит Зеленского в США

Президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на фоне задержки решения вопроса о выделении Украине большого пакета военной помощи.

В ходе визита глава государства встретился с лидерами Демократической и Республиканской партий в Конгрессе, а также со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.

Кроме того, состоялась встреча Зеленского и Байдена в Белом доме.

Джо Байден подписал документ о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 200 миллионов долларов.

Также президент США заявил, что Америка хочет победы Украины в войне с РФ, а будущее Украины связано с НАТО.

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война в Украине Владимир Зеленский Джо Байден Дмитрий Кулеба война России и Украины
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