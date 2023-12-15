Кулеба откровенно рассказал об отношениях Байдена и Зеленского

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что президент США Джо Байден очень любит Украину, а его недавняя встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским была очень теплой.
"Встреча была очень теплой, поскольку президент Байден – это человек, который любит Украину искренне, она в его сердце", – сказал Кулеба в эфире программы Сніданок з 1+1.
По словам главы МИД, между Байденом и Зеленским сложились очень теплые доверительные отношения.
"Война – это такая вещь, которая друзей превращает в братьев", – сказал он.
Визит Зеленского в США
Президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на фоне задержки решения вопроса о выделении Украине большого пакета военной помощи.
В ходе визита глава государства встретился с лидерами Демократической и Республиканской партий в Конгрессе, а также со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.
Кроме того, состоялась встреча Зеленского и Байдена в Белом доме.
Джо Байден подписал документ о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 200 миллионов долларов.
Также президент США заявил, что Америка хочет победы Украины в войне с РФ, а будущее Украины связано с НАТО.
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