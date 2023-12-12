Встреча была "очень продуктивной": первые подробности визита Зеленского в США

Президент Владимир Зеленский заявил, что военная помощь от США нужна Украине срочно.

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Зеленский провел встречу в Вашингтоне / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на фоне задержки решения вопроса о выделении Украине большого пакета военной помощи. Эта встреча Зеленского с законодателями на Капитолийском холме оказалась "очень продуктивной". Об этом заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер, сообщает CNN.

Он отметил, что Зеленский подробно обрисовал, что нужно Украине для защиты от оккупантов и победы на фронте. Президент Украины также заявил, что єта помощь нужна стране немедленно.

"Если он получит необходимую ему помощь, он победит. Если мы проиграем, Путин победит, и это очень и очень опасно для США", - сказал Шумер.

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В то же время спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что перед встречей якобы не произошло никаких изменений. Он добавил, что любая будущая помощь Украине должна также включать безопасность границ и должна голосоваться отдельно от помощи Израилю, что привело к тупику в отношениях с Сенатом, контролируемым демократами.

Военная помощь Украине от США

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал о том, что США выделили, возможно, один из последних пакетов помощи Украине. Такое заявление он сделал после того, как Администрация Байдена объявила о выделении 175 миллионов долларов дополнительной помощи Украине.

В то же время СМИ сообщали о том, что президент США Джо Байден готов пойти уступки республиканцам ради Украины. ​Республиканцы отказались одобрить дополнительное финансирование Украины без мер для сокращения числа мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу США.

Конгресс США так и не принял решение о выделении Украины военной помощи. Эксперт Андрей Золотарев рассказал о последствиях остановки помощи от США. В случае затягивания помощи от США, Украину может ждать падение курса гривны и сворачивание многих социальных программ на государственном и местном уровнях.

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