Встреча была "очень продуктивной": первые подробности визита Зеленского в США

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на фоне задержки решения вопроса о выделении Украине большого пакета военной помощи. Эта встреча Зеленского с законодателями на Капитолийском холме оказалась "очень продуктивной". Об этом заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер, сообщает CNN.
Он отметил, что Зеленский подробно обрисовал, что нужно Украине для защиты от оккупантов и победы на фронте. Президент Украины также заявил, что єта помощь нужна стране немедленно.
"Если он получит необходимую ему помощь, он победит. Если мы проиграем, Путин победит, и это очень и очень опасно для США", - сказал Шумер.
В то же время спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что перед встречей якобы не произошло никаких изменений. Он добавил, что любая будущая помощь Украине должна также включать безопасность границ и должна голосоваться отдельно от помощи Израилю, что привело к тупику в отношениях с Сенатом, контролируемым демократами.
Военная помощь Украине от США
Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал о том, что США выделили, возможно, один из последних пакетов помощи Украине. Такое заявление он сделал после того, как Администрация Байдена объявила о выделении 175 миллионов долларов дополнительной помощи Украине.
В то же время СМИ сообщали о том, что президент США Джо Байден готов пойти уступки республиканцам ради Украины. Республиканцы отказались одобрить дополнительное финансирование Украины без мер для сокращения числа мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу США.
Конгресс США так и не принял решение о выделении Украины военной помощи. Эксперт Андрей Золотарев рассказал о последствиях остановки помощи от США. В случае затягивания помощи от США, Украину может ждать падение курса гривны и сворачивание многих социальных программ на государственном и местном уровнях.
Другие новости:
- Захватить город и взять военных в плен: эксперт назвал цель оккупантов в Авдеевке
- Оккупантов будут атаковать с флангов: ВСУ начнут приближаться к Крыму зимой
- "Мясные" штурмы в Авдеевке: эксперт рассказал, сколько тысяч оккупантов потеряла РФ