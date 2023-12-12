Зеленский встретился с Байденом и рассказал о выделении новой помощи от США

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для переговоров с Джо Байденом.

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Зеленский встретился с Байденом в Вашингтоне / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом и уже встретился с президентом США Джо Байденом. В Сети появились первые кадры со встречи. Видео разлетелось в Сети.

На кадрах видно, как машина с украинским флагом подъезжает ко входу в Белый дом.

Смотрите видео со встречи Зеленского и Байдена:

Зеленский встретился с Байденом в Вашингтоне / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента

Позже в Сети появилось видео, на котором Зеленский сидит возле Байдена уже внутри Белого дома.

видео дня

Смотрите видео со встречи Зеленского и Байдена:

Зеленский встретился с Байденом в Вашингтоне / фото: скриншот

СМИ сообщают, что встреча президентов началась в Овальном кабинете. Президент США Джо Байден подписал документ о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 200 миллионов долларов.

Помощь Украине от США

11 декабря президент Владимир Зеленский начал свой визит в США. Это уже третий визит Зеленского в Вашингтон с момента начала войны на Украине. Он происходит в критический момент переговоров Конгресса о чрезвычайной помощи Украине.

Глава Пентагона сделал важное заявление о поддержке Украины. Обязательство Вашингтона поддерживать Киев против российской агрессии является непоколебимым, а сама Украина имеет огромное значение для безопасности Америки.

Позже появились первые подробности визита Зеленского в США. Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что встреча была очень продуктивной.

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