Глава Пентагона сделал важное заявление о поддержке Украины

Обязательство Вашингтона поддерживать Киев против российской агрессии является непоколебимым, а сама Украина имеет огромное значение для безопасности Америки.

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США помогут Украине создать силы для отпора РФ в ближайшие годы - Остин / Коллаж: Главред. Фото: defense.gov, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Вашингтон и его союзники помогут Киеву создать силы для отражения российской агрессии в ближайшие годы. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Национальном университете обороны США.

"Вместе с нашими союзниками и партнерами мы полны решимости помочь Украине консолидировать и расширить ее достижения на поле боя, а также построить будущие силы, способные отразить российскую агрессию в ближайшие годы", - цитирует Остина пресс-служба Пентагона.

По словам главы Минобороны США, обязательство Вашингтона поддерживать Киев против российской агрессии является непоколебимым, а сама Украина имеет огромное значение для безопасности Америки и для траектории глобальной безопасности в XXI веке.

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"И Америка будет в большей безопасности, если мы дадим понять потенциальным агрессорам во всем мире, что они не могут решать, каким странам жить, а каким - умирать", – сказал Остин.

Визит Зеленского в США

11 декабря президент Владимир Зеленский начал свой визит в США и уже встретился с министром обороны Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном.

12 декабря президент США Джо Байден примет украинского лидера в Белом доме во вторник.

Нынешний визит является третьим визитом Зеленского в Вашингтон с момента начала войны на Украине. Он происходит в критический момент переговоров Конгресса о чрезвычайной помощи Украине.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что российский диктатор Владимир Путин рассчитывает на то, что США прекратят поддержку Украины, и это будет для него большим подарком. При этом если хозяин Кремля получит Украину, то на этом он не остановится - со временем армия РФ окажется на пороге НАТО. В этом случае придется начать действовать в соответствии со статьей пятой Североатлантического пакта и платить кровью американцев.

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