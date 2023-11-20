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ВСУ готовы к боям и будут давить: в Пентагоне спрогнозировали зимнюю тактику

Алексей Тесля
20 ноября 2023, 23:07
Пакет военной помощи США на $100 млн, в частности, включает зимнее снаряжение, подчеркнул Ллойд Остин.
Ллойд Остин, украинские военные
Ллойд Остин спрогнозировал ход боевых действий / ua.depositphotos.com, 93 ОМБр Холодный Яр

Министр обороны США Ллойд Дж. Остин III считает, что украинские воины готовы к боевым действиям зимой и имеют необходимые средства для успеха в войне с РФ.

"Я думаю, они (украинские силы - ред.) готовы к боевым действиям зимой, и, конечно, они проделали большую работу в прошлом году", - сказал Остин на брифинге в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

Министр добавил, что объявленный ранее США последний пакет военной помощи на $100 млн, в частности, включает зимнее снаряжение.

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"Так что да, у них есть все средства, которые им будут нужны, чтобы добиться успеха в боях зимой. И я думаю, я согласен с президентом Зеленским, что правильное решение – это продолжать давить, вести борьбу с врагом", - заявил Остин.

Военная помощь Украине

Ранее стали известны детали помощи от Пентагона. Пакет США Украине включает в себя дополнительные средства ПВО и артиллерийские боеприпасы.

Напомним, ранее Зеленский заявил о новом оборонном пакете от США. Защитники Украины получат больше боеприпасов именно тогда, когда они так нужны на поле боя, подчеркнул украинский президент.

Как сообщалось ранее, ФРГ передаст Украине мощную помощь на 400 млн евро. Борис Писториус анонсировал подготовку для Украины нового пакета военной помощи, который направлен на укрепление украинской обороны.

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ВСУ Ллойд Остин война России и Украины
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