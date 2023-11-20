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"Будет больше артиллерии, снарядов": Зеленский заявил о новом оборонном пакете от США

Алёна Воронина
20 ноября 2023, 19:53
Защитники Украины получат больше боеприпасов именно тогда, когда они так нужны на поле боя, подчеркнул украинский президент.
Владимир Зеленский, Ллойд Остин
Зеленский заявил о новом оборонном пакете от США / коллаж: Главред, фото: офис президента Украины

Украина получит новый оборонный пакет от Соединенных Штатов Америки. В частности, США передадут больше артиллерии и снарядов. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 20 ноября.

"Есть новый оборонный пакет для нашего государства от Соединенных Штатов. Я благодарен. В частности, будет больше артиллерии, снарядов, которые нужны именно сейчас", – отметил он.

Соответствующее заявление было сделано после того, как в понедельник, 20 ноября, Украину посетили министр обороны США Ллойд Остин и верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. Владимир Зеленский подчеркнул, что встреча с высокопоставленными чиновниками была продуктивной, и важно то, что она состоялась накануне нового заседания в формате Рамштайн (следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится в онлайн-формате в среду, 22 ноября – ред.).

видео дня

"Конечно, мы обсудили ситуацию на поле боя и ее перспективы, то, как мы можем усилить и нашу оборону, и наше движение", – сказал президент Украины.

О чем говорили Зеленский, Остин и Каволи

Президент Украинского государства рассказал, какие еще темы, кроме оборонного пакета и ситуации на фронте, обсуждались во время встречи с Остином и Каволи.

"Обсудили также и украинские действия в Черном море и защиту нашего экспортного коридора. Свобода мореплавания является фундаментальной ценностью для всего мира. И Украина доказала здесь, в Черном море, что мы способны выгонять агрессора из акватории, которую он так хотел сделать мертвой. Я благодарю всех партнеров, которые помогают гарантировать нам реальное восстановление международного права на нашей земле и в нашем море. И особенно благодарен США за неизменное лидерство в поддержке", – отметил Зеленский

Также он добавил, что сегодня провел ряд важных совещаний, в частности, с военным руководством и премьерминистром Украины.

"Провел сегодня несколько весомых совещаний. Первая-это планирование нашей международной коммуникации на ближайшие недели. Будут соответствующие события. Также провел совещания с руководителями разведки: и ГУР, и Службы внешней разведки Украины. Оба работают мощно, я благодарен за это. Совещание с главой правительства Денисом Шмыгалем – в большей степени по текущим вопросам, тем вещам, которые чиновники сейчас реализуют, но и по нашим отношениям с нашими партнерами", – сказал президент.

Визит Остина в Украину

Напомним, 20 ноября в Киев прибыл глава Пентагона Ллойд Остин. Он подчеркнул, что прибыл для того, чтобы передать важное сообщение – США будут продолжать поддерживать Украину в их борьбе за свободу против агрессии России.

Остин после встречи с Зеленским прокомментировал позицию США.

"Для меня было честью встретиться с Президентом Владимиром Зеленским сегодня в Киеве, чтобы подтвердить твердую поддержку Украины со стороны США. Мы, вместе с нашими союзниками и партнерами, продолжим поддерживать насущные и долгосрочные боевые потребности Украины", – подчеркнул министр обороны США.

Позже корреспонденты The Washington Post обратили внимание, что США пообещали Украине дальнейшую поставку оружия с некоторой оговоркой. Во время сегодняшнего приезда в Киев министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон продолжит поставлять Украине дальнобойное вооружение и артснаряды "по крайней мере, в течение некоторого времени".

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