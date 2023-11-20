Остин после встречи с Зеленским прокомментировал позицию США: что будет дальше

Министр обороны США приехал с визитом в Украину и провел переговоры с лидерами правительства.

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Остин после встречи с Зеленским прокомментировал позицию США / коллаж: Главред, фото: Твиттер Ллойд Остин

Сегодня, 20 ноября, в Украину прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Остин предупредил, что приехал в Киев для того, чтобы передать важное сообщение и встретиться с украинскими лидерами.

Также визит Остина в Украину прокомментировало Министерство обороны в своем пресс-релизе. Там сообщили, что должны состояться беседы о дальнейшем стратегическом партнерстве США и Украины, а также о предоставлении необходимых боевых возможностей не только на зимний период, но и в целом для защиты от российских угроз.

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Вечером 20 ноября Остин также прокомментировал результат своего визита и обнадежил позитивным подтверждением дальнейшего партнерства:

Для меня было честью встретиться с Президентом Владимиром Зеленским сегодня в Киеве, чтобы подтвердить твердую поддержку Украины со стороны США. Мы, вместе с нашими союзниками и партнерами, продолжим поддерживать насущные и долгосрочные боевые потребности Украины.

Остин прокомментировал визит в Украину / фото: скриншот Твиттер

I was honored to meet with President @ZelenskyyUa in Kyiv today to reaffirm the United States’ steadfast support for Ukraine. We, along with our allies and partners, will continue to support Ukraine’s urgent battlefield needs and long-term defense requirements. pic.twitter.com/Odv6ClgcrP — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) November 20, 2023

Помощь США Украине

Напомним, Палата представителей США одобрила проект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. Законопроект спикера Майка Джонсона был принят, чтобы предотвратить "шатдаун".

Несмотря на мнение администрации Байдена и украинского правительства о крайне важном притоке оружия, военная помощь Вашингтона стала под сомнения. Конгресс сможет завершить переговоры и принять решение о новом пакете помощи не раньше середины декабря.

Также во время приезда в Киев министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон продолжит поставлять Украине дальнобойное вооружение и артснаряды "по крайней мере, в течение некоторого времени".

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