Помощь Украине от США оказалась под угрозой: ее могут отложить до декабря

Новая военная помощь Америки для Украины рискует быть отложенной еще на месяц, если не дольше.

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Помощь Украине от США оказалась под угрозой / коллаж: Главред, фото: Офис президента, Flickr

Несмотря на мнение администрации Байдена и украинского правительства о крайне важном притоке оружия, военная помощь Вашингтона стала под сомнения. Об этом сообщают в редакции Bloomberg.

В Конгрессе ведутся тяжелые переговоры сторонников Украины о предоставлении внушающего пакета помощи, судьба которого зависит от партийной борьбы и ныне не входит в число обязательных законопроектов, которые побуждают к быстрым действиям.

Конгресс сможет завершить переговоры и принять решение о новом пакете помощи не раньше середины декабря. На тот момент пройдет уже почти два месяца с момента запроса Байденом 61 миллиарда долларов для Украины.

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Также в Министерстве обороны США сообщается, что сенаторы двух партий будут договариваться и голосовать о помощи, учитывая пограничную политику, только после возвращения в Вашингтон после Дня благодарения в конце ноября.

При этом демократ штата Делавэр, который имеет тесные связи с Байденом, взывает к переговорам на следующей неделе, ведь "у украинцев заканчивается топливо, оружие и боеприпасы".

По мере того как конфликт затягивается на третий год, некогда широкая поддержка Украины дает трещины. Противостояние республиканцев и требования сторонников угрожают отодвинуть рассмотрение в Конгрессе вопроса о выделении очередного транша боеприпасов и вооружений на новый год, - сообщает Bloomberg.

У США проблемы с помощью для Украины

16 ноября президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании правительства без дополнительной помощи Украине и Израилю, чтобы избежать шатдауна, сообщает Белый дом. Байден подписал законопроект за день до возможного шатдауна.

Также в интервью Главреду политический эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк рассказал с чем связана смена настроений в отношении Украины в США среди республиканцев.

При этом, президент США Джо Байден объяснил гражданам своей страны ‒ почему необходимо поддерживать Украину и Израиль. Об этом он написал на своей странице в сервисе микроблогов X (бывший Twitter). Он отметил, что успех Киева и Иерусалима "жизненно важен для национальной безопасности" США.

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