Байден подписал закон о временном финансировании без помощи для Украины

Палата представителей США намерена отдельно рассмотреть запрос президента Байдена о финпомощи Украине.

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Байден подписал закон без помощи Украине / Коллаж Главред, фото president.gov.ua

16 ноября президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании правительства без дополнительной помощи Украине и Израилю, чтобы избежание шатдауна, сообщает Белый дом.

Байден подписал законопроект за день до возможного шатдауна.

Издание AP News отмечает, что Байден тем самым "перенес" борьбу с представителями Республиканской партии в Конгрессе США за федеральный бюджет на следующий год, поскольку помощь Украине и Израилю остается "в тупике".

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Ранее законопроект без дополнительной помощи Украине и Израилю подписала Палата представителей и Сенат.

Пакет расходов сохранит финансирование на текущем уровне еще на два месяца, пока будет обсуждаться будущий долгосрочный пакет.

Как сообщает, Палата представителей США намерена отдельно рассмотреть запрос президента Байдена о финпомощи Украине после Дня Благодарения, 23 ноября.

Помощь Украине от США

Напомним, 20 октября Белый дом запросил у Конгресса почти 106 млрд долларов для Украины, Израиля и других приоритетных сфер.

14 ноября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что без утверждения нового масштабного пакета помощи Украине в Конгрессе возможности США уменьшаются с каждой неделей.

Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжат в ближайшей перспективе выделять Украине военную помощь, однако пакеты станут меньше.

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