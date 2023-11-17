Байден подписал закон о временном финансировании без помощи для Украины

16 ноября президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании правительства без дополнительной помощи Украине и Израилю, чтобы избежание шатдауна, сообщает Белый дом.
Байден подписал законопроект за день до возможного шатдауна.
Издание AP News отмечает, что Байден тем самым "перенес" борьбу с представителями Республиканской партии в Конгрессе США за федеральный бюджет на следующий год, поскольку помощь Украине и Израилю остается "в тупике".
Ранее законопроект без дополнительной помощи Украине и Израилю подписала Палата представителей и Сенат.
Пакет расходов сохранит финансирование на текущем уровне еще на два месяца, пока будет обсуждаться будущий долгосрочный пакет.
Как сообщает, Палата представителей США намерена отдельно рассмотреть запрос президента Байдена о финпомощи Украине после Дня Благодарения, 23 ноября.
Помощь Украине от США
Напомним, 20 октября Белый дом запросил у Конгресса почти 106 млрд долларов для Украины, Израиля и других приоритетных сфер.
14 ноября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что без утверждения нового масштабного пакета помощи Украине в Конгрессе возможности США уменьшаются с каждой неделей.
Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжат в ближайшей перспективе выделять Украине военную помощь, однако пакеты станут меньше.
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