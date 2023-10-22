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Успех Киева и Иерусалима жизненно важен для США - Байден

Дмитрий Видоменко
22 октября 2023, 07:49 обновлено 22 октября, 07:49
Президент США Джо Байден объяснил американским гражданам, почему Америке крайне необходимо поддерживать одновременно и Украину, и Израиль.
Капитолий, Джо Байден
Президент Байден объяснил американцам, почему важно поддерживать Украину и Израиль / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/WhiteHouse, pixabay.com

Президент США Джо Байден объяснил гражданам своей страны ‒ почему необходимо поддерживать Украину и Израиль. Об этом он написал на своей странице в сервисе микроблогов X (бывший Twitter).

По его словам, войны в Украине и Израиле могут показаться очень далекими, а поэтому люди задаются вопросом, почему это важно для жителей США.

Он отметил, что успех Киева и Иерусалима "жизненно важен для национальной безопасности" США.

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"История научила нас ‒ когда террористы и диктаторы не платят за это, они вызывают больше смертей и разрушений", — написал Байден.

Помощь США Украине и Израилю

США готовят пакет военной помощи Украине и Израилю, на днях заявил советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник говорил, что американский президент намерен провести интенсивные консультации с Конгрессом для решения вопроса о предоставлении помощи союзникам.

Байден планирует попросить у Конгресса $100 млрд для Украины и Израиля, сообщало американское агентство Bloomberg. По данным журналистов, Белый дом решил оформить помощь для двух стран одним пакетом, чтобы добиться ее одобрения со стороны "республиканцев".

Байден выступил с обращением по Израилю и Украине 19 октября. В своем обращении к американскому народу он сказал, что нужно оказать помощь Иерусалиму для борьбы с ХАМАС, а Украине – для отражения военной агрессии Москвы. Также он анонсировал отправку срочного запроса в Конгресс по этому вопросу 20 октября.

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