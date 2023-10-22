Успех Киева и Иерусалима жизненно важен для США - Байден

Президент США Джо Байден объяснил гражданам своей страны ‒ почему необходимо поддерживать Украину и Израиль. Об этом он написал на своей странице в сервисе микроблогов X (бывший Twitter).
По его словам, войны в Украине и Израиле могут показаться очень далекими, а поэтому люди задаются вопросом, почему это важно для жителей США.
Он отметил, что успех Киева и Иерусалима "жизненно важен для национальной безопасности" США.
"История научила нас ‒ когда террористы и диктаторы не платят за это, они вызывают больше смертей и разрушений", — написал Байден.
Помощь США Украине и Израилю
США готовят пакет военной помощи Украине и Израилю, на днях заявил советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник говорил, что американский президент намерен провести интенсивные консультации с Конгрессом для решения вопроса о предоставлении помощи союзникам.
Байден планирует попросить у Конгресса $100 млрд для Украины и Израиля, сообщало американское агентство Bloomberg. По данным журналистов, Белый дом решил оформить помощь для двух стран одним пакетом, чтобы добиться ее одобрения со стороны "республиканцев".
Байден выступил с обращением по Израилю и Украине 19 октября. В своем обращении к американскому народу он сказал, что нужно оказать помощь Иерусалиму для борьбы с ХАМАС, а Украине – для отражения военной агрессии Москвы. Также он анонсировал отправку срочного запроса в Конгресс по этому вопросу 20 октября.
Другие новости:
- ПВО и снаряды: Зеленский анонсировал "хорошие новости" в помощи ВСУ
- Британия предоставит Украине военную помощь на 123 млн долларов: что туда войдет
- 200 миллионов для Украины: что входит в новый пакет помощи от США