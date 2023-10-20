Байден выступил с обращением по Израилю и Украине: о чем говорил

Помощь Украине и Израилю важны для Америки. В пятницу Байден направит в Конгресс срочный запрос на финансирование помощи для двух стран.

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Джо Байден обратился к нации из-за войн в Украине и Израиле / president.gov.ua

Президент США Джо Байден выступил с обращением к нации по вопросам Израиля и Украины. Глава Белого дома заявил, что уже в пятницу направит в Конгресс срочный запрос на финансирование помощи двум странам.

По словам Байдена, помощь Украине и Израилю важны для Америки, так как история учит: когда диктаторы не платят за агрессию, они приносят еще больше хаоса, террора и разрушений.

"Они продолжают, и угроза для Америки и мира растет", — сказал президент США.

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"Если мы не остановим жажду Путина к власти и контролю над Украиной, он не ограничится только Украиной. Путин уже угрожает "напомнить" Польше, что часть их земель была "подарком России". Бывший президент России назвал Эстонию, Латвию и Литву "балтийскими провинциями России". Это наши союзники из НАТО", – добавил американский лидер.

"Если мы отступим и позволим Путину стереть независимость Украины, не агрессоры ли по всему миру будут хотеть сделать так же?", — сказал президент США.

Детали насчет нового пакета помощи президент США раскрывать не стал, однако добавил, что она будет "беспрецедентной".

"Это умная инвестиция, которая будет давать дивиденды для американской безопасности на поколения вперед", – сказал глава Белого дома.

Также он отметил успехи Сил обороны Украины в борьбе с российскими захватчиками: "Украинцы преуспевают. Когда Путин вторгся в Украину, он думал, что возьмет Киев и всю Украину за считанные дни. Прошло более года – Путин провалился. И он продолжает проваливаться. Киев все еще стоит. Украина отвоевала более 50% территорий, которые Россия когда-то оккупировала".

О чем еще говорил президент США - основные моменты выступления:

"Мы не забываем о братских могилах, о телах, найденых со следами пыток. Изнасилования использовались россиянами как оружие. Тысячи и тысячи украинских детей были украдены Россией у их родителей".

"ХАМАС и Путин представляют разные угрозы. Но у них есть кое-что общее: они хотят полностью уничтожить соседнюю демократию. Для ХАМАСа цель существования – уничтожение Израиля и убийство евреев. В то же время Путин отрицает, что Украины есть или когда-то была государственность. Он утверждает, что СССР создал Украину".

"Мы не можем позволить и не позволим террористам, как ХАМАС, и тиранам, как Путин, победить. Я отказываюсь это допускать. В такие моменты мы должны помнить, кто мы. Мы – Соединенные Штаты Америки. И нет ничего, что нам не по силам, если мы делаем это вместе".

Военная помощь для Украины

Советник администрации США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан рассказал о подготовке нового пакета военной помощи для Израиля и Украины. Он будет "значительно превышать $2 млрд". Представитель администрации Белого дома пояснил, что президент США Джо Байден намерен провести интенсивные переговоры с Конгрессом США.

Ранее сообщалось, что ВСУ впервые ударили ATACMS по россиянам. Украине негласно передали ракеты ATACMS, которые она уже применила по российским целям.

Также Украина получила все обещанные американские танки Abrams. США передали Украине 31 танк M1A1 Abrams американского производства, о чем обещали ранее, сообщил представитель армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл. Бойцы ВСУ, которые проходили обучение на таких танках, уже вернулись в Украину.

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