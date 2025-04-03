Алла Пугачева выразила свою гражданскую позицию - что произошло

Алла Пугачева наделала шумихи новыми песнями.

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Алла Пугачева - новые песни / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева

Вы узнаете:

Россияне обсуждают новые песни Пугачевой

Игорь Лалетин рассказал о тайном плане Примадонны

Российская певица Алла Пугачева, которая не боится осуждать террористическое вторжение РФ в Украину и уехала с семьей жить в Израиль, записала две новые песни, которые не дают покоя россиянам.

Отметим, в одной песне Примадонна поет о матерях, которые потеряли сыновей на войне, а во второй о Второй мировой войне.

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Свое мнение по этому поводу высказал российский звукорежиссер Игорь Лалетин в комментарии для пропагандистских росСМИ. Он считает, что певица желает вернуться назад в Россию.

Алла Пугачева много лет не записывала новые песни / фото: instagram.com, Алла Пугачева

"Ну, по-любому, она так выражает свою какую-то гражданскую позицию. Больше ничего не могу сказать. Она просто так никогда ничего не делала и не делает", — сказал Лалетин.

Алла Пугачева счастлива в браке с Максимом Галкиным / фото: instagram.com, Алла Пугачева

Но большинство путинистов все же считают, что у Примадонны нет будущего в РФ, поскольку она не только не поддержала террористическую политику Кремля, но и негативно высказывалась по этому поводу.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, юморист Максим Галкин порадовал поклонников свежим фото Аллы Пугачевой. На фото Пугачева позирует в кресле на фоне бассейна и пальм в костюме желтого цвета. Также певица дополнила образ беретом и солнцезащитными очками.

А также недавно Алла Пугачева отправилась в ресторан, но там попала в неприятную ситуацию. Как заявил израильский политик Яков Кедми, Примадонну не приняли в ресторане из-за того, что не было свободного столика и она вступила в перепалку с официанткой.

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Кто такая Алла Пугачева? Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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